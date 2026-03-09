うっかりスルーしてない？男性が好きな女性に送る「君が本命」のサイン
男性って、ストレートに「好き」と言うよりも、遠回しなセリフで女性に気持ちを伝えようとする人が多いんです。そこで今回は、うっかりスルーしがちな男性が好きな女性に送る「君が本命」のサインを紹介します。
「もっと一緒にいたかった」
別れ際に「もっと一緒にいたかった」と言われたことはありませんか？
このセリフには男性の「好き」という気持ちが隠されています。興味のない女性にわざわざ「もっと時間を共有したい」とは言わないもの。さりげなく伝えることで、あなたの反応を探っているのでしょう。
「この前話してた◯◯試してみたよ！」
あなたが話した内容を覚えているのは、男性にとって特別な存在だからです。
「次の休日は何してるの？」
休日の予定を聞かれたら、恋のチャンス到来です。
このセリフを口にする男性は、ほぼ確実に「彼女との時間を作りたい」と考えています。これはもう「好き」と言っているようなもの。デートに誘ってほしいなら「特に予定はないよ」と答えれば、次はきっと誘いの言葉が返ってくるでしょう。
男性は「好き」という気持ちを遠回しなセリフに隠しているものなので、ぜひアンテナを高く張って、今回紹介したサインをスルーしないようにしてくださいね。
