フジテレビは９日、都内で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜コンテンツラインナップ発表会 ２０２６ 春〜」を開催し、４月期のタイムテーブル、新番組やリニューアル番組の紹介、コンテンツ展開などについて説明した。

会にはコンテンツ投資戦略局投資戦略センターの赤池洋文編成管理部長や４月期新番組の制作担当者らが出席した。

この日はカズレーザー（メイプル超合金）とニューヨークがゴールデン帯（午後７時〜９時）ＭＣ初タッグを組む２時間の生放送バラエティー「超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します」（３１日スタート。火曜、後７・００）と、人気特番をレギュラー化する「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」（４月スタート。金曜、後９・００）の新番組２本が発表された。

ゴールデンタイムで２時間の生放送という異例の「超調査チューズデイ」は毎回１つのテーマをさまざまな角度から調査するもので、赤池氏は「他局さんでも２時間の生放送番組はないので、大きなチャレンジとしてやってみようと考えた」と説明した。

ＭＣのカズレーザーとニューヨークはコメントを発表し、カズレーザーは「清水社長が『これからはフジテレビはＩＰとリセールできるコンテンツに全振りで進むんだ！』と言っていたのに、生放送バラエティーという一見すると真逆なことを始めている」とツッコミつつ、「だからこそ面白そう」と腕まくり。

ニューヨークの嶋佐和也は「ゴールデンの生放送ってあんまり聞いたことないので、ワクワクしますけど怖さもあります」、屋敷裕政は「フジテレビでゴールデン帯２時間の生放送レギュラー番組は多分誰もやってないじゃないですか」と、大役に燃えている。

「瞬間回答！」の木月洋介チーフプロデューサーは「いわゆる“引っ張り”や“もったいぶる”は一切やめまして、あっという間に悩みの答え、検証みたいなものをどんどん見せていく、タイパ時代の今に合った番組」とアピール。引っ張りやもったいぶりといった、「これまでのテレビにありがちだった」演出を排除する方針を明かした。

ＭＣのかまいたちはコメントを発表した。濱家隆一は「気がつけばこの時間帯はフジテレビがついているような、皆さんの近い存在の番組になれたら」と意欲を見せ、山内健司は「ただ会いたいだけなんですけど…大谷翔平さんです」と、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手のゲスト出演を期待した。

また、土曜午後６時３０分から７時まで放送されている「ネタパレ」について、赤池氏は「ネタパレは現状の枠からは１回離れる。深夜で継続する形で考えている。パワーアップさせてゴールデンで特番をやっていく」と説明。後枠については「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」、「新しいカギ」を３０分、前に拡大するとした。