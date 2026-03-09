【立ち姿がキレイに】姿勢改善＆腰まわりが軽やかに整う「腸腰筋」の簡単ストレッチ
体重は変わっていないのに、なぜか腰まわりだけ重たく見える。その原因は脂肪ではなく、骨盤を支える「腸腰筋」の硬さかもしれません。ここが縮むと骨盤が前に引っ張られ、立ち姿が崩れやすくなります。まずは鍛える前にゆるめること。立ち姿がキレイに整えば、腰まわりの印象もは自然と軽くなります。
【STEP１】ひざ立ちで骨盤を立てる
ひざ立ちになり、片脚を前へ出します。前脚はひざが直角になる位置に。骨盤を立て、背筋を上へ長く伸ばします。腰を反らさず、下腹を軽く引き締めます。
【STEP２】前方へ体重を移動し、そのまま呼吸キープ
▶︎効かせるコツ
深く倒すよりも、「骨盤を立て続ける」ことを優先してください。腰を反らせると腸腰筋に届きません。下腹を薄く保ち、縦に伸びる意識を持つことで、腰まわりのラインが整いやすくなります。
腸腰筋がゆるむと骨盤が整い、横から見たシルエットが自然に変わります。立ち姿は見た目印象を左右するので、１日１セットから無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIにより作成しています ※本記事はストレッチトレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
