フジテレビは９日、都内で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜コンテンツラインナップ発表会 ２０２６ 春〜」を開催し、４月期のタイムテーブル、新番組やリニューアル番組の紹介、コンテンツ展開などについて説明した。

会にはコンテンツ投資戦略局投資戦略センターの赤池洋文編成管理部長や４月期新番組の制作担当者らが出席。赤池氏は「コンテンツの楽しさの再構築」を目指すとし、「重視していくのは熱」と明言。「ヒートＭＡＸ」をコンテンツ戦略の合言葉として掲げた。

この日、明らかになった４月の改編率は、ゴールデン（午後７時〜１０時）が３７・１％、プライム（午後７時〜１１時）が４０・６％と２０２０年代では最大で、全日（午前６時〜深夜０時）も２４・２％で２０２３年４月に次ぐ２番目という「大改編」（赤池氏）となった。

赤池氏は「かつてないほど大きな変革の時を迎えている。大きな挑戦に踏み切った」、「過去１０年間で最大規模であって歴代でもトップクラスの大刷新。フジテレビはコンテンツ基底の会社になるという大きな挑戦と覚悟の表れ」と説明した。