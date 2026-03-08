太ももがみるみる痩せる。１日１セット【骨盤＆股関節の柔軟性を高める】簡単習慣
忙しい毎日で運動の時間を確保するのが難しい方は少なくないと思いますが、溜め込んでしまった下半身の贅肉をスッキリさせるためにも効率の良いエクササイズを習慣に採り入れていきたいところ。そこでおすすめが、太ももやお尻など下半身のサイズダウンに効くヨガの簡単ポーズ【ゴームカ・アーサナ（下半身特化バージョン）】です。
ゴームカ・アーサナ（下半身特化バージョン）
主に太ももの内側とお尻周りの引き締め＆ストレッチ効果を得られるポーズで、下半身痩せの鍵となる“骨盤周り＆股関節周りの柔軟性UP”に効果を期待できます。
（２）右脚を床に倒して右のかかとをお尻の左側に近づけ、左脚を右脚の上に重ねて両ひざを体の中央に置く
（３）両手を体の前に置き、両腕で支えながらお尻を浮かせてゆっくり３呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るには「常に背筋を真っ直ぐな状態をキープすること」がポイント。ポーズのキープ時に肩の位置が上がって首がすくんだ姿勢にならないように注意しましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
🌼１日１分、太ももを集中強化◎ 続けるほどに【下半身太りを予防する】簡単習慣