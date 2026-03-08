【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手に合わせましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
金運は順調で、自分の個性を出しすぎない限りはお金が入ってきやすいでしょう。全体的に自分を取り巻く状況に納得はしていないけれど、手放すという変化も起こしたくないようです。仕事や公の場ではこれまで味方でいてくれていた人の態度が冷たくなったりします。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手をコントロールしようとしたり相手より有利に立とうとすると、相手から信用してもらえなくなってしまいます。受け入れて行く姿勢で進むしかないでしょう。シングルの方は、様々な人を観察していきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が気持ちのつながりより現実的な行動を重視します。
｜時期｜
3月11日 スターな人が現れる ／ 3月13日 陰に徹する
｜ラッキーアイテム｜
恐怖体験
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞