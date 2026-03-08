「君のためを思って言ってるんだ」男性の本命サインは“叱り方”に出る
「君のためを思って言ってる」。この言葉、経験ありませんか？本気の男性も、必要なら指摘はします。でも本命サインは“叱ること”ではなく“どう叱るか”に出ます。
人格を否定しない
本気の男性は叱る時に「お前はダメだ」と人格否定に走りません。指摘するのは行動のみ。人格ではなく具体的な事実に向けるのが、本命の叱り方です。
威圧や怒鳴ったりしない
怒鳴る、威圧する、長時間説教する。これは本気ではありません。本命相手には、冷静に短く必要なことを伝えます。これは２人の関係を壊したくない気持ちが強いからです。
対話で終わらせる
男性が本命女性を叱る際、言いっぱなしにせず、「どう思う？」と意見を聞いてくるのも本命行動です。これは対等な関係でいたいと考えている証拠。支配ではなく調整のための行動を常に選びます。
叱ること自体が愛情表現ではありません。人格を傷つけず、感情をぶつけず、対話で終わらせる。そんな叱り方なら、その男性はあなたを大切にしています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは