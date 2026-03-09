フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で史上初の4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）の偉業に反響が広がっている。ネット上では無双状態の成績に脚光が当てられ、その衝撃は海外ファンにも波及した。

現地7日に行われた女子フリー。体調不良が伝えられた中、島田は4回転を回避したが、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ-トーループの連続3回転も成功。後半の3連続ジャンプで減点があったものの大きなミスなくまとめ、137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。

大会4連覇の快挙で注目されたのは大記録。小学6年時に“飛び級”で出場した2020年全日本ジュニアこそ3位だったが、ジュニアに上がった2022-23年シーズンから4シーズン、同世代の試合では全勝。まさに無双状態だ。

X上では「麻央様すごすぎる…ジュニア全勝…今後絶対破られない記録じゃないですか」「麻央様ジュニアの大会全勝で生きる伝説です…」と日本ファンから反響が寄せられたが、この成績に海外ファンも脱帽するしかなかった。

「史上最高のジュニアキャリア!!!!! マオ・シマダ、シニアで待ってるわ!!」

「全盛期すぎる」

「2022年の時に、出場した国際大会すべてで優勝するジュニア選手が現れるなんて誰かに言っても、正気を疑われただろうね」

「マオ・シマダ、もはや伝説レベル」

「ああ、彼女はシニア界に激震を起こす」

「ただただ、現実とは思えない」

「控えめに言って、正気の沙汰じゃない」

ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出場できなかった島田。これでジュニアは卒業し、来季シニアの舞台に降臨する。



（THE ANSWER編集部）