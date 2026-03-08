実は簡単にやめられる？不倫関係をキッパリ断ち切れる男性の特徴
「不倫はやめられないもの」と思われがちですが、実はキッパリ断ち切れる男性もいます。その分かれ目は未練の強さではなく、優先順位の明確さ。やめられる人には、いくつかの共通点があります。
損失計算が早い
不倫関係をキッパリ断ち切れる男性は感情よりもリスクを冷静に見ます。家庭、仕事、社会的信用。失うものの大きさを具体的に想像し、引き際の決断が早いのです。
主語が「自分」になっている
不倫関係をキッパリ断ち切れる男性は、不倫の理由を「寂しかったから」ではなく、「自分が選んだ」と言います。自己正当化をせず、しかも責任を環境に置かないので、同じ行動を繰り返しにくいのです。
接点を物理的に断つ
不倫関係をキッパリ断ち切れる男性は、相手の連絡先を消すだけでなく、ブロック、配置換えの相談、SNS整理など、会える環境そのものをなくします。意志だけに頼らず、再発しない環境づくりまで自発的に作るでしょう。
不倫をやめられる男性は、ただ優先順位がはっきりしているだけ。キッパリ断てるかどうかは、気持ちの強さより“決断の早さ”と“実行力”に表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
