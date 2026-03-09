3⽉8⽇の国際⼥性デーにあわせて、東京・渋⾕の国連⼤学(1F Annex)で開催された『国際⼥性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』にて、 10周年特別セッション『WE ARE HAPPY WOMEN』国際⼥性デー⽂化プロジェクト始動宣⾔が実施された。 同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。

このセッションは、『HAPPY WOMAN FESTA』10周年を契機に、これまで⽇本国内で推進してきた⼥性のエンパワーメント活動を、 ⾳楽という⽂化的⼿段を通じて国境を越えた対話へと発展させることを⽬的とするもの。

倉木麻衣が歌うHAPPY WOMANテーマソング「WE ARE HAPPY WOMEN」を⽂化的起点に、 教育機関、市⺠団体、⽂化機関等が活⽤可能な“国際⼥性デー⽂化プロジェクト”として展開していくことを宣⾔した。 同楽曲は今後、教育機関での合唱をはじめ、市⺠団体による活⽤、ワークショップでの使⽤、海外⼥性団体によるカバーなど、⾮営利⽬的の社会啓発活動にて活⽤可能な⽂化的ツールとして展開していくことを⽬指すという。この取り組みは、国際⼥性デーおよびHAPPY WOMANの理念に基づく社会啓発活動として実施される。

倉木麻衣は、2017年3月8日に行われた同イベントの第一回目『HAPPY WOMAN FESTA 2017』に、この日登壇した安倍昭恵元総理夫人と共に参加。その後、同イベントのテーマソング「WE ARE HAPPY WOMEN」を制作した。また、2019年にはSDGsと女性のエンパワメント推進の祈願を目的として、国宝・石清水八幡宮に正式参拝。「WE ARE HAPPY WOMEN」を歌で奉納し、HAPPY WOMANお守りの授与式を行った。さらに、2024年はあべのハルカス少年少女合唱団、あべのべあ、ミャクミャクと同曲を披露した。2025年の国際女性デーには石川県庁を訪問。能登の被災地に訪れ、能登半島地震女性支援プロジェクトの一環として金沢港クルーズターミナルにて地元の子供達と一緒にライブを行うなど、様々な活動を行ってきた。

海外での社会活動は、2014年3月にJICA『なんとかしなきゃ！プロジェクト』のメンバーとしてカンボジアを訪問。現地で子どもたちの状況を目の当たりにしたことがきっかけとなり、帰国後、皆の学びの場である寺子屋を作って彼らの力になりたいと「みんなでカンボジアに寺子屋を建てよう！プロジェクト」を立ち上げ、ライブやイベントなどで募金活動を行ってきた。この日のイベントで倉木は、それら様々な活動を振り返った。

「この「WE ARE HAPPY WOMEN」は、女性たちのワークショップを通じて制作されたのですが、みんなで一緒に曲を作るのは初めての経験で。歌詞を募集して、みんなの思いをギュッと込めて、それを歌にするということが、私にとってもすごく自信とエールをいただけた経験でした。そこから10年、様々な活動をご一緒にやらせていただきました。

まずは自分らしくあることが大切で、自分を愛することからその愛を広げていけると思います。社会貢献って難しいことだと捉えがちなんですけど、少しの優しさと少しの愛があれば、世界がより良くなっていく。音楽を通じて私もいちHAPPY WOMANとして、活動を続けていけたらと思います」

新たなメッセージを発信した倉木麻衣は、楽曲「WE ARE HAPPY WOMEN」のパフォーマンスで会場を盛り上げた。

『HAPPY WOMAN FESTA』10周年という節目の年に宣言された「WE ARE HAPPY WOMEN」 国際⼥性デー⽂化プロジェクト始動。これから「WE ARE HAPPY WOMEN」と倉木の音楽を通じて、国内だけでなく海外でも様々な活動が広がっていくことが期待される。

■『国際⼥性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026』10周年特別セッション

倉⽊⿇⾐ 「WE ARE HAPPY WOMEN」国際⼥性デー⽂化プロジェクト始動宣⾔

―3⽉8⽇、国連⼤学から世界へ向け始動―

開催⽇時：2026年3⽉8⽇(⽇) 11:00〜12:00

開催場所：国際連合⼤学(UNU)1F Annex(東京都渋⾕区神宮前5-53-70)

▼倉木麻衣HAPPY WOMAN FESTA 10周年特別セッション

「WE ARE HAPPY WOMEN」国際女性デー文化プロジェクト始動

https://happywoman.online/pickup/mai_kuraki2026/

▼3月8日｜国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026 TOKYO

https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/tokyo/festa0308/

『名探偵コナン スペシャルコンサート2025』より

■＜TVアニメ放送30周年記念『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』＞

【横浜公演】

4月17日(金) 神奈川・Kアリーナ横浜

18:30開演

4月18日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

15:00開演

【神戸公演】

5月23日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

17:00開演

5月24日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

15:00開演

●スペシャルゲスト：倉木麻衣

▼構成内容案 ※変更になる場合がございます

アニメ＆劇場版に登場したキャラクターも映像にて多数出演予定

切なく感動的で定評の名シーン×楽曲も 倉木麻衣 ▼チケット

グッズ付きS席：12,000円(税込) ※グッズ：プレミアム箔押しカードセット＆ブックレット＋特製不織布バッグ

S席：8,500円(税込)

A席：7,000円(税込)

※未就学児入場無料。但し、お席の必要なかたは要チケット(購入)

※車椅子専用スペースでの観覧を希望される方は、S席のチケットをご購入後に下記問い合わせ先へご申告お願いいたします。

※グッズ付きS席チケットは良席を保証するものではございません

※1回の申込につき、お1人様4枚まで ▼横浜公演プレイガイド

・ローソンチケット：

https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード:36568

・イープラス：

https://eplus.jp/conanconcert2026/

・チケットぴあ：

https://w.pia.jp/t/conan-concert/ Pコード:320-251

・キョードー東京：

https://tickets.kyodotokyo.com/conanconcert2026/

・日テレゼロチケ：

https://l-tike.com/ntvzero/event/conanconcert2026.html

・楽天チケット：

https://r10.to/conanconcert2026/

▼神戸公演プレイガイド

・ローソンチケット：

https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード:55383

・イープラス：

https://eplus.jp/conanconcert2026/

・チケットぴあ：

https://w.pia.jp/t/conan-concert// Pコード:319-351

・セブンチケット：

https://7ticket.jp/s/114138 セブンコード:114-138

・CNプレイガイド：

https://www.cnplayguide.com/conanconcert2026/

・アソビュー！：

https://www.asoview.com/channel/tickets/w8rm6sgUft/ 主催：読売テレビ／キョードー関西／日本テレビ(横浜公演)

企画・制作：読売テレビ

後援：FM802(神戸公演)

制作協力：YTE／オプチミスト

（問）神戸公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888

（問）横浜公演：キョードー東京 0570-550-799

イベント詳細：https://www.ytv.co.jp/event/contents/conanconcert2026.html 原作／青山剛昌 ｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる６時放送

※一部地域を除く

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

Ⓒ1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

■＜billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026＞

【東京公演】

4月19日(日) NHKホール

open16:00 / start17:00

（問）H.I.P. 03-3475-9999

【兵庫公演】

4月24日(金) 神戸国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼出演

倉木麻衣

指揮・編曲・音楽監督：藤原いくろう

ピアノ：榊原 大

管弦楽：

・東京公演：東京フィルハーモニー交響楽団

・兵庫公演：関西フィルハーモニー管弦楽団

▼チケット

全席指定12,000円(税込)

※特製プログラム付き

一般発売(先着)：2026年3月7日(土)10:00〜

【プレイガイド先行(抽選)】

受付期間：2026年1月31日(土)10:00〜2月27日(金)23:59

主催・企画制作：ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

後援：米国ビルボード

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

詳細：https://billboard-cc.com/maikuraki2026