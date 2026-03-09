「こんなかっこいい人見たことない」マギーのスキーウェア姿に大反響
モデルでタレントのマギーが8日にインスタグラムを更新。スキーウェア姿を披露した。
マギーが「雪景色ってこんなにもテンションあがるのね！」と投稿したのはスキー場で撮影されたオフショット。写真には、スタイリッシュなスキーウェア姿で雪景色の中で佇む様子が収められている。
この投稿にファンからは「オシャレすぎる!!めちゃくちゃかわいい」「選手みたい」「かっこいいマギー」などの反響が寄せられている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
