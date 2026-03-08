「もしもの時」に家族とどう連絡を取る？事前に決めておきたい“防災ルール” #知り続ける
東日本大震災から15年。非常用持ち出し袋は用意していても、「連絡方法」まで具体的に決めている家庭は多くありません。災害時は通信が不安定になることもあり、いつも通りに連絡が取れるとは限りません。だからこそ、事前に“ルール”を共有しておくことが大切です。
集合場所を決めておく
連絡が取れない場合、どこに向かうのか。自宅、学校、最寄りの避難所など、複数の選択肢を話し合っておくだけで安心感は変わります。大人だけでなく、子どもも理解できる言葉で共有しておくこともポイントです。
連絡手段を複数持つ
電話がつながらない場合を想定し、メッセージアプリや災害用伝言サービスの存在を知っておくことも大切です。また、スマートフォンに頼りきらず、紙に連絡先を書いておくという基本も見直したいところです。
緊急時は“連絡が取れない前提”で考える
一番の不安は「連絡が取れないこと」。でも、事前に「一定時間連絡が取れなくても慌てない」と決めておくだけで、心の揺れは抑えられます。
災害時に冷静でいられるかどうかは、事前の準備に左右されます。物を揃えることと同じくらい、行動を決めておくことも大切な防災です。早いうちに家族と少しだけ話してみる。その小さな一歩が、未来の安心につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
