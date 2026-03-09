みりちゃむ、レアなカラコンオフ姿を公開「綺麗な目」「ミステリアス」の声
モデルでタレントのみりちゃむこと大木美里亜が8日にインスタグラムを更新。カラコンを外したソロショットをオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】みりちゃむ、キュートな浴衣姿
みりちゃむが「裸眼だと三白眼すぎてカラコン手放せない」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、カラコンを外した彼女の瞳が映し出されている。
この投稿にファンからは「綺麗な目」「三白眼はミステリアスで好き」「可愛いしか言葉でない」などの声が集まっている。
■大木美里亜
2002年7月10日生まれの22歳。2018年6月から雑誌『egg』のモデルを務めていた。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』の第1回口ゲンカ最強女子オーディションに合格し、脚光を浴びる。2024年には連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合ほか）出演した。
引用：「みりちゃむ」インスタグラム（＠mirichamu_0710）
