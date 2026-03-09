群馬出身／在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭＞が“第2章”へ進むべく、2026年の開催を見合わせて、2027年初秋に開催されることが発表となった。

本日3月9日、オフィシャルサイトおよびSNSにてG-FREAK FACTORYの茂木洋晃(Vo)より、“⼭⼈⾳楽祭を楽しみにしてくれている皆様へ”と題し、次回開催に関する以下のコメントが発表された。

◆ ◆ ◆

⼭⼈⾳楽祭を楽しみにしてくれている皆様へ

⼭⼈⾳楽祭は今まで改善すべく数々の問題を抱えながらやってきました

そして昨年2025年9⽉、皆の協⼒やマナーに助けられながら

グリーンドームで続けてきた10年⽬の⼭⼈⾳楽祭を

初めて⼤きなクレームもなく⼤成功として終えることができました

時間をかけて協議を重ねた結果、⼭⼈⾳楽祭は“第2章”として⽣まれ変わるべく

次の開催にむけて1年のお休みをいただくことにしました

今年2026年の開催を楽しみにしていた⽅々、そして予定を⽴ててくれていた⽅々、申し訳ありません

ここに決してネガティブなものは⼀切なく、

ローカルで張ってきた祭が新しいスタートを切るための時間として捉えて頂けたらありがたいです

2027年の新しい⼭⼈⾳楽祭の発表をお待ちいただけたら嬉しいです

⼭⼈⾳楽祭

G-FREAK FACTORY

茂⽊ 洋晃

◆ ◆ ◆

＜山人音楽祭＞は2016年9月、前身イベント＜GUNMA ROCK FESTIVAL＞から名前を変えてスタートし、昨年2025年9月に10年の節目を迎えた。そして、この節目を機に＜山人音楽祭＞は“第2章”へ進むかたちだ。

これに伴って、次回の＜山人音楽祭＞は2027年初秋、およそ1年半後に開催されることが発表となった。新たな聖地で、さらに進化を遂げて行われるとのことだ。

