3児の母・中村仁美アナ、自宅ソファでくつろぐ息子たち公開 育児悩みも明かす「大きくなるにつれ…」
【モデルプレス＝2026/03/09】フリーアナウンサーの中村仁美が3月8日、自身のInstagramを更新。自宅でくつろぐ2人の息子を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「1つのソファーを分け合ってて仲良し」息子たちが自宅でくつろぐ姿
中村アナは「卒園・卒業シーズンです 我が家の3男ももうすぐ卒園！」と記し、同じソファに互い違いの向きでうつぶせに寝転び、タブレットを操作している2人の息子の姿を公開。「小さな時は物理的なお世話が必要だった息子達 大きくなるにつれ物の考え方やメンタル的なケアが必要に 親としてどんなふうに関わっていくべきか…相変わらず悩む日々を綴っています」と育児の悩みについて語っている自身の連載の更新も紹介している。
この投稿に、ファンからは「1つのソファーを分け合ってて仲良し」「顔のそばに足があっても気にならない関係性素敵」「ほっこり」「可愛すぎる」「育児の悩みは尽きませんね」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「1つのソファーを分け合ってて仲良し」息子たちが自宅でくつろぐ姿
◆中村仁美アナ、自宅でくつろぐ息子たち公開
中村アナは「卒園・卒業シーズンです 我が家の3男ももうすぐ卒園！」と記し、同じソファに互い違いの向きでうつぶせに寝転び、タブレットを操作している2人の息子の姿を公開。「小さな時は物理的なお世話が必要だった息子達 大きくなるにつれ物の考え方やメンタル的なケアが必要に 親としてどんなふうに関わっていくべきか…相変わらず悩む日々を綴っています」と育児の悩みについて語っている自身の連載の更新も紹介している。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「1つのソファーを分け合ってて仲良し」「顔のそばに足があっても気にならない関係性素敵」「ほっこり」「可愛すぎる」「育児の悩みは尽きませんね」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】