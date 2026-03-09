タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が、新たなイメチェンを明かした。

９日までにインスタグラムを更新。「ＰＩＮＫＨＡＩＲ」と春らしいピンク色の髪に変身した姿をアップした。「今年のテーマは可愛いより記憶に残る女がテーマ」と明かし、「人生自分が１番派手アゲていかなきゃね」と前向きにつづった。

２月に「Ｂｌｏｎｄｅ ｉｓ ｂａｃｋ １０年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」とホワイトブロンドヘアを披露したＧＥＮＫＩＮＧ．。

超ロングの新しい姿にフォロワーは「めちゃくちゃかわいい」「こんな綺麗に染まるのーーー」「同じ人間なのになんでそんなに綺麗なの」「また一段と惚（ほ）れてもうた」「綺麗すぎです」と驚き。「リアルバービー人形 こちら地毛ですか？？」との質問には「ブリーチ４回とエクステだよ」と回答していた。

ＧＥＮＫＩＮＧ．は２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ． 名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。