Lucky Kilimanjaroが、3月6日に東京ガーデンシアターにて自身初となるホールツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞のファイナル公演を開催した。

本ツアーは、熊木幸丸（Vo）と大瀧真央（Syn）の間に第一子が誕生したことにより、バンドとファン共に多幸感に包まれる中、2月8日にグランキューブ大阪での公演を皮切りにスタートした。育児休暇中の大瀧の愛称（MAOTAKI）がツアータイトルに刻まれていることからも伝わる通り、バンドの深い絆とファンへの愛が溢れる、極めてハートフルなツアーとなった。

開演時刻を少し過ぎたところで、大瀧によるライブのスタートを告げるおなじみのアナウンスが流れる。大瀧不在でも、このアナウンスはLucky Kilimanjaroのワンマンライブでは不可欠で、嫌が応にもオーディエンスの熱量は上がっていく。アナウンスをきっかけに暗転した会場にSEが鳴り響く中、メンバーは順にステージに登場。SEにシンクロしながら楽器を鳴らし始めると自然と歓声と拍手が沸き起こり、オーディエンスの期待が最高潮に達したところで、最後に熊木が登場する。「ワン、ツー」とリズムを合わせ、大定番曲のダンスチューン「Kimochy」でライブの幕を開けた。

「ダンスは自由です。ダンスが下手でも初めてでも関係ない。今日この日を楽しみたいと思うならば、どうか、どうか自由に踊っていってください」と伝え、そのまま「350ml Galaxy」に繋げる。曲中には熊木がジョッキグラスを持って登場すると、数千人のオーディエンスと一斉に“乾杯”を交わし、祝祭の空間を瞬く間に作り上げていった。勢いをそのままに、「HOUSE」や「実感」、「一筋差す」などのフロアを熱狂させる楽曲や、「LIGHTHOUSE」、「太陽」、「コーヒー・セイブス・ミー」といった ポジティブなエネルギーを持ちながらも暖かさで包まれるような優しい楽曲を、彼らの最大の特徴である”インタールード”を駆使したノンストップのパフォーマンスで繰り広げていく。

ライブ中盤、 TikTokをきっかけに支持を集めた、総再生回数11億回を超える楽曲「Burning Friday Night」のメロディが流れはじめ、イントロから大合唱が巻き起こる。ステージ中央で松崎（G）と山浦（B）が背中合わせに演奏するシーンでは、ガーデンシアターが揺れるほどフロアにいる全員が飛び跳ねる光景も。さらに、来たる春にほのかな期待を寄せる楽曲「春はもうすぐ そこ」から「エモめの夏」「KIDS」「越冬」と、まるで春夏秋冬の移ろいを表すかのような曲順でオーティエンスを魅了していく。「MOONLIGHT」では心地よいメロウなグルーヴで会場を包み込み、柴田（Dr）とラミ（Per）の攻撃的なビートからはじまるライブならではのアレンジが加えられた「はるか吠える」や「フラワー」も披露。そして、熊木と大瀧との間で、新たな命を授かったからこそ生まれた最新曲「Baby, world is yours」を演奏するなど、見るものを全く飽きさせない多彩な音楽性を提示しながらライブは進んでいった。

終盤へと差し掛かると彼らは、「踊りの合図」「でんでん」「Dancers Friendly」と怒涛のダンスナンバーを息つく暇もなく投下。会場の熱狂は頂点に達し、ホール会場は完全にダンスフロアへと変貌していった。畳み掛けるように「楽しい美味しいとりすぎてもいい」では、底抜けの明るさでフロアを揺らすと、ラストには”また会おうね”と再会の 決意が込められた「メロディライン」で感動的に締めくくられ、ライブ本編の幕は閉じた。

アンコールの拍手に応えて再び登場したメンバーは、まずは「またね」と初期の人気曲「Superstar」を披露。この日はじめてのMCでは「ガーデンシアターは初めてだったんですけど、エグいですねお客さん。ここで毎日ライブをやりたいと思うくらい、それくらい楽しかったです。ガーデンシアター、本当に気持ちよく踊ることができました。今日はありがとうございました！」とこの日来場したダンサーズへの感謝を語った。

アンコールの最後には「君が踊り出すのを待ってる」。5人編成でも変わらずLucky Kilimanjaroが放つポジティブなエネルギーは、会場に集まったすべての人の心と身体をおどらせていた。

初の東名阪ホールツアーを大成功で締め括った彼らだが、その歩みは止まらない。既に春フェス・夏フェスでも引っ張りだこであり、各地のステージを沸かせることが確実視されている。2026年も引き続きLucky Kilimanjaroから目が離せない。

写真◎タチバナジン

◾️＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞セットリスト Kimochy

350ml Galaxy

HOUSE

辻

実感

一筋差す

LIGHTHOUSE

太陽

コーヒー・セイブス・ミー

Burning Friday Night

春はもうすぐそこ

エモめの夏

KIDS

越冬

MOONLIGHT

はるか吠える

Find you in the dark

フラワー

Baby, world is yours

I’m NOT Dead

踊りの合図

でんでん

Dancers Friendly

楽しい美味しいとりすぎてもいい

ひとりの夜を抜け

メロディライン ▼アンコール

またね

Superstar

君が踊り出すのを待ってる

◾️イベント出演情報 ◆＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞

【日程】4月18日（土）

【会場】神奈川県：KT Zepp Yokohama ◆＜OTODAMA’26＞

【日程】5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

【出演日】5月4日（月・祝）

【会場】大阪府：泉大津フェニックス ◆＜CRAFTROCK FESTIVAL ’26＞

【日程】5月9日（土）、5月10日（日）

【出演日】5月10日（日）

【会場】東京都：立川ステージガーデン ◆＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞

【日程】5月16日（土）、5月17日（日）

【出演日】5月17日（日）

【会場】東京都：海の森公園 ◆＜百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜＞

【日程】6月6日（土）、7日（日）

【会場】石川県：石川県産業展示館（1-4号館）

◾️「Baby, world is yours」

2026年2月18日（水）リリース

配信：https://lnk.to/lk_babyworldisyoursNR