ReoNaが、2027年3月6日、7日の2日間にわたり、過去最大規模となる神奈川・ぴあアリーナMM公演2デイズ、さらに全国7都市8公演で開催される＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞の開催を発表した。

これらの情報は、2026年3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞のステージにて解禁されたもので、自身初の奄美凱旋にして、単独としては初の野外開催のフリーライブ、初のYouTube LIVEによるLIVE生配信など、ReoNaにとって初めてづくしの記念的なライブになったという。

会場には島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。たくさんの観客が見届ける中で、ReoNaが大事にしてきたアニメを通じて、奄美の美しさが世界へ発信された。なお、「OPENING SHOW〜幕あけ〜」では、島唄・三線を通して奄美の伝統文化の継承と人と人の輪をつなぐ “あやまる会”、地元奄美の地域貢献を目的に活動する学生団体“Annacoto”、伝統文化「八月踊り」を今に伝える“あらしゃげ会”も出演し、フリーライブを盛り上げたとのことだ。

フリーライブは、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールのオープニングテーマ「ANIMA」でスタートし、「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」「シャル・ウィ・ダンス？」などを披露していく中、ライブも佳境となった所で「大事なお知らせをさせてください」とぴあアリーナMM、＜De:TOUR -静脈-＞の開催が発表されると、客席からは大歓声と拍手が巻き起こり、YouTube LIVE上でも「おめでとう」の言葉がチャット上に飛び交ったという。

その祝福の空気の中、ReoNaが「島には色々美しいものはあるけど、一番は人だと思う」と語り、同日デジタルリリースされた新曲「結々の唄」を歌唱。ライブに参加してくれた人達と歌い、踊る祝祭の時間は賑やかに幕を閉じた。

なお、奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0時より各配信サービスにて配信スタートしており、楽曲を購入し応募すると「結々の唄 待受け画像」がプレゼントされるダウンロードキャンペーンも開催している。

また、開催された＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞のセットリストも公開され、各音楽サブスクリプションサービスのプレイリストにて当日のセットリストを聴くことができる。

▼＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞プレイリスト

https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami

◾️「結々の唄」

2026年3月7日（土）リリース ▼Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン

楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント

配信：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta ▼楽曲クレジット

作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也 奄美三味線・チヂン：城 南海 Drums：河村吉宏

Bass：高間有一

Piano：荒幡亮平

Guitar：山口隆志 Strings：室屋光一郎ストリングス

1st Violin/Quartet 1st：室屋光一郎

1st Violin：徳永友美、中島優紀、雨宮麻未子

2nd Violin/Quartet 2nd：小寺里奈

2nd Violin：氏川恵美子、岡部磨知

Viola/Quartet：馬渕昌子

Viola：島岡智子

Cello/Quartet：堀沢真己

Cello：西方正輝

All Other Instruments：小松一也

◼️＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM＞ 2027年3月6日（土）

＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜＞ 2027年3月7日（日）

＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜＞ 会場：神奈川・ぴあアリーナMM ▼チケット情報

ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！

受付期間：3/7（土）18:00〜3/15（日）23:59

URL：https://reonafc.com/piaarenamm_ticket

◾️＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞ 2026年10月3日（土）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日（日）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日（火）福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日（土）兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日（月・祝）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日（土）愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日（木）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00 ▼チケット情報

ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！

受付期間：3/7（土）18:30〜3/15（日）23:59

URL：https://reonafc.com/vein_ticket

◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞ 2026年

7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00 チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）