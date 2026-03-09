ReoNa、過去最大規模となる神奈川・ぴあアリーナMM公演2デイズ＆ツアー＜De:TOUR -静脈-＞開催決定
ReoNaが、2027年3月6日、7日の2日間にわたり、過去最大規模となる神奈川・ぴあアリーナMM公演2デイズ、さらに全国7都市8公演で開催される＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞の開催を発表した。
これらの情報は、2026年3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞のステージにて解禁されたもので、自身初の奄美凱旋にして、単独としては初の野外開催のフリーライブ、初のYouTube LIVEによるLIVE生配信など、ReoNaにとって初めてづくしの記念的なライブになったという。
会場には島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。たくさんの観客が見届ける中で、ReoNaが大事にしてきたアニメを通じて、奄美の美しさが世界へ発信された。なお、「OPENING SHOW〜幕あけ〜」では、島唄・三線を通して奄美の伝統文化の継承と人と人の輪をつなぐ “あやまる会”、地元奄美の地域貢献を目的に活動する学生団体“Annacoto”、伝統文化「八月踊り」を今に伝える“あらしゃげ会”も出演し、フリーライブを盛り上げたとのことだ。
フリーライブは、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールのオープニングテーマ「ANIMA」でスタートし、「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」「シャル・ウィ・ダンス？」などを披露していく中、ライブも佳境となった所で「大事なお知らせをさせてください」とぴあアリーナMM、＜De:TOUR -静脈-＞の開催が発表されると、客席からは大歓声と拍手が巻き起こり、YouTube LIVE上でも「おめでとう」の言葉がチャット上に飛び交ったという。
その祝福の空気の中、ReoNaが「島には色々美しいものはあるけど、一番は人だと思う」と語り、同日デジタルリリースされた新曲「結々の唄」を歌唱。ライブに参加してくれた人達と歌い、踊る祝祭の時間は賑やかに幕を閉じた。
なお、奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0時より各配信サービスにて配信スタートしており、楽曲を購入し応募すると「結々の唄 待受け画像」がプレゼントされるダウンロードキャンペーンも開催している。
また、開催された＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞のセットリストも公開され、各音楽サブスクリプションサービスのプレイリストにて当日のセットリストを聴くことができる。
▼＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞プレイリスト
https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami
◾️「結々の唄」
2026年3月7日（土）リリース
▼Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント
配信：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
▼楽曲クレジット
作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也
奄美三味線・チヂン：城 南海
Drums：河村吉宏
Bass：高間有一
Piano：荒幡亮平
Guitar：山口隆志
Strings：室屋光一郎ストリングス
1st Violin/Quartet 1st：室屋光一郎
1st Violin：徳永友美、中島優紀、雨宮麻未子
2nd Violin/Quartet 2nd：小寺里奈
2nd Violin：氏川恵美子、岡部磨知
Viola/Quartet：馬渕昌子
Viola：島岡智子
Cello/Quartet：堀沢真己
Cello：西方正輝
All Other Instruments：小松一也
◼️＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM＞
2027年3月6日（土）
＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜＞
2027年3月7日（日）
＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜＞
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
▼チケット情報
ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！
受付期間：3/7（土）18:00〜3/15（日）23:59
URL：https://reonafc.com/piaarenamm_ticket
◾️＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞
2026年10月3日（土）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00
2026年10月4日（日）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00
2026年10月20日（火）福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00
2026年10月24日（土）兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00
2026年10月29日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
2026年11月23日（月・祝）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00
2026年12月5日（土）愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00
2026年12月10日（木）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00
▼チケット情報
ReoNaオフィシャルFC「#ふあんくらぶ」にて最速抽選受付開始！
受付期間：3/7（土）18:30〜3/15（日）23:59
URL：https://reonafc.com/vein_ticket
◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞
2026年
7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
