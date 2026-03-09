AIが、新曲「ラッキーアイラブユー」のMV撮影の裏側を捉えたBehind The Scenesを公開した。

“頑張る受験生の背中を後押しする”、 毎年恒例となる「キットカット」の受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、「キットカット」ブランドソングとして新たに書き下ろされたのがこの「ラッキーアイライブユー」。 AIらしさ溢れるヒューマンなメッセージが込められた新曲は、今シーズンのキットカットCMで起用中だ。

MV本編では、教会の中でAIが歌う“祈りのような存在”を中心に、日々それぞれの場所で懸命に生きている人たちの感情や気配を、断片的・抽象的な映像として重ねていく映像美に注目してほしいとのこと。そんなMV撮影の裏側を捉えたBehind The Scenesは、MV本編では見られないカットや瞬間が次々と収められ、AI自身がスタッフとともに表情や動きの確認を重ねるシーンも登場。撮影は終始和やかな雰囲気で進行し、細部にこだわるAIの真剣な表情や、スタッフとの意見交換の様子からは、作品への強い想いが伝わってくる映像になっているという。

https://youtu.be/K52wEHLmJJ4

さらに、本日よりSpotify Canvasシェアキャンペーンもスタートした。「ラッキーアイラブユー」をSpotifyで再生すると、再生画面の背景で見ることができるショートムービー（Canvas）を、設定期間中である3月9日0時〜3月15日23時59分にInstagramストーリーにシェアすると、「AIスペシャルフォト」がプレゼントされる。

そして、本日19時よりTBS『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』に出演し、新曲「ラッキーアイラブユー」を歌唱するとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「ラッキーアイラブユー」

2026年2月27日（金）リリース

配信：https://lnk.to/ai_lily

※「キットカット」ブランドソング ◆Music Video YouTube コメント＆SNS フォローキャンペーン

期間中にキャンペーンに参加してくれた方から抽選で、10名様にAIがあなたの名前を呼ぶ「AIからあなたへ ― 世界にひとつのラッキーアイラブユー」をプレゼント！ あなただけのために収録する、特別なボイスギフトです。

応募期間：2026年2月27日（金）22:30〜3月31日（火）23:59

応募フォーム：https://forms.gle/zykcfLomugWRCEzo9 ◆Spotify Canvasシェアキャンペーン

AI「ラッキーアイラブユー」をSpotifyで再生すると再生画面の背景で見ることができるショートムービー（Canvas）を、Instagramストーリーにシェアしていただいた方全員に「AIスペシャルフォト」（全3種）をプレゼント！

応募フォーム：https://form.universal-music.co.jp/sc_ai_luckyiloveyou/page/index.html

応募期間：2026年3月9日（月）00:00 〜 2026年3月15日（日）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。