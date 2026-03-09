お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが7日、自身のインスタグラムを更新。家族旅行に行ったことを伝え、娘との2ショットなどをアップした。



【写真】ひょっこりさんレベルでも存在感がケタ違いのビッグピーチ 衝撃の「2枚目」

バービーは島根県の出雲で仕事であって、「せっかくならと家族で島根鳥取旅行してきたよ」と報告。「食べて温泉寝て温泉、食べて温泉寝て温泉を繰り返しました。 娘はレトロな浴衣を見にまといご満悦の様子です。」と幸せな時間を過ごしたことを明かした。



2021年に年下男性と3年の交際を経て結婚したバービー。3年間の「妊活」を経て、24年に第1子女児を出産している。浴衣でくつろぐママの横で、レトロ柄の浴衣を着てちょこんと立つ娘。母子の普段の姿を垣間見ることができるショットを公開した。



ただ、ファンが食いついたのは2枚目のカット。1人で部屋の中に立つ娘の奥に、迫力満点の赤いパンツのおしりだけが映り込んでいる。「2枚目の写真に目が行きます～笑」「一番御利益ありそう」「映り込むビッグピーチ」「大きな桃だこと」と“らしい”光景にクギ付け。ちなみに、バービーは21年7月に「ビックピーチ祭り開催中」として、おしり強調のバックショット3連発を公開している。



もうすぐ1歳半を迎える娘の成長ぶりも印象的で、「娘さん大きくなってますね」の声も。ほかにも、傘をさしながら曇りメガネの抱っこひも姿や食事をとる場面なども公開。「素敵なママだね」「仲良しでお幸せそう」「ピーチに曇ったメガネに真顔に…最高！」とフォロワーを存分に喜ばせていた。



（よろず～ニュース編集部）