WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で連日、日本中を沸かせている野球日本代表・侍ジャパンは8日、6日の台湾代表、7日の韓国代表に続き、オーストラリア代表も4―3で撃破。吉田正尚（レッドソックス）の逆転2点本塁打、佐藤輝明(阪神)が適時二塁打を放つなど、3連勝で1次リーグC組の1位通過を決めた。



【写真】バックネットのマジ“めちゃ近”席 ピンクなコーデで応援

タレント・はるな愛はバックネット裏の特等席で観戦したことを報告。チケットは「仲良しの細木家からなんと!!」とプレゼントされたことを明かし、仲良しの東京ドームの売り子をしている友人にも会ったという。「天国にのぼるわよぉ!!」とハイテンション。2021年に亡くなった占い師・細木数子さんの娘で後継者の「#細木かおり」のタグを添えた。



元NHKのフリーアナウンサー・中川安奈も「ともに世界一へ」の文字入りタオルを手に、スタンドでのユニホーム姿を投稿。吉田の本塁打に「『なんかホームランきそうな気がする！』と友人に話していたのでよりいっそう興奮しました」と“予言”が的中したことを明かしている。



タレント・稲村亜美は「かっこよすぎ、、、!!!」とメジャーリーガーの力を見せつけた吉田の逆転弾に熱狂。「無事に一位通過で予選突破 マイアミでの準々決勝もたのしみだーーーーー」と興奮さめやらぬ様子。こちらも白の侍ユニホーム姿でタオルを手に持ったスタンドでのショットを公開している。



ロックバンド・BARBEE BOYSの杏子も日本代表のキャップをかぶったレアなスタイルで生観戦。「タフな試合だった」と振り返り、吉田の一発に「たまらんかったぁ」とつづった。また、女優の真矢ミキも自身のブログで「私も吸い寄せられるようにドームに来てしまった！ GATEまでの風はなかなか冷たいけど、今夜も燃えて参ります！」と写真とともに伝えている。



10日のチェコ代表戦を残しているが、タレント・千秋が陣内智則との2ショットで「ウル虎バージョンの藤本コーチユニで応援しているのは、広い球場で私だけでした」と韓国戦を堪能したことを明かすなど、ここまで音楽ユニット・電気グルーヴの石野卓球とピエール瀧、俳優・ムロツヨシ、女優・志田未来、Netflixの中継にも登場した女優・戸田恵梨香、放送作家でタレントの野々村友紀子、俳優・沢村一樹、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、アイドルグループ＝LOVE」の山本杏奈ら多くの芸能人が観戦。侍ジャパンの戦いに酔いしれている。



（よろず～ニュース編集部）