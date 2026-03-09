トランプ米大統領がイラン空襲を電撃的に決定した背景には、側近のリンゼー・グラム共和党上院議員（サウスカロライナ州）の執拗な働きかけがあった。7日（現地時間）の米日刊ウォールストリートジャーナル（WSJ）は「トランプ大統領の任期で最も危険なギャンブルとなる可能性がある軍事行動のイラン攻撃をするよう執拗かつ効果的に主張した人物はグラム議員を除いてほとんどいなかった」とし、このように報じた。

グラム議員は共和党内の代表的なタカ派で、イラク戦争、アフガニスタン戦争など米国の対外軍事介入を支持してきた。特に親イスラエル性向で「私はかなり以前からイランの政権交代を望んできた」と発言した。

WSJの報道によると、グラム議員はこの数カ月間、トランプ大統領にイラン空襲の正当性を説得してきた。すでに2025年1月に2期目が始まる前、トランプ大統領とゴルフをした際にイラン問題を初めて提起したというグラム議員は、それ以降も電話、ゴルフ、ホワイトハウス訪問および補佐陣への圧力など多様な経路を通じてイラン空襲を働きかけた。「イランは中東国家の関係正常化を妨害する存在」という事実を繰り返しトランプ大統領に注入したという。

このためホワイトハウスのある補佐官はグラム議員に対して「いら立つ狂った叔父（annoying crazy uncle）」と非難したと、WSJが伝えた。グラム議員がホワイトハウスだけでなくトランプ大統領のフロリダ州のクラブにも現れ、補佐陣を困惑させたという。

グラム議員はイラン空襲を成功させるため米国の外側でも緻密に動いた。イスラエルのネタニヤフ首相と電話をして行動を促す一方、イラン空襲の数週間前からイスラエルを数回訪問し、イスラエル情報機関の関係者らと接触したという。またサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とも接触し、近いうちにイラン空襲があると伝えて雰囲気を形成した。

決定的にグラム議員はトランプ大統領を心理的に刺激した。グラム議員はWSJに、自分がトランプ大統領にイランの最高指導者ハメネイ師を独裁者ヒトラーに例えてイランの脅威を強調したと伝えた。

同時に「イランは現在弱くなっている。今が（イランを攻撃して）歴史を作る瞬間」とし、トランプ大統領の歴史的業績欲求を刺激したと明らかにした。「共和党の他の大統領だったならイラン作戦を承認しない」という事実をトランプ大統領に想起させたとも話した。

グラム議員はすでにトランプ大統領に中東地域での追加軍事作戦を提案した状況という。グラム議員は「レバノンにあるイランおよびヒズボラ勢力への攻撃を提案したが、トランプ大統領は『考えてみる』と答えた」と明らかにした。続いて「レバノン追加軍事介入とキューバ介入の可能性についてはトランプ大統領と議論中であり、すぐに起こる可能性もある」と話した。

WSJは「一部の民主党議員、さらに共和党議員の中でもグラム議員に対する非難の声が出ている」と伝えた。グラム議員が状況を長期的に管理する計画もなくトランプ大統領を中東戦争に導いたということだ。

ティム・バーチェット共和党下院議員は「グラム議員は殴り合いを見ると、それを爆撃作戦に拡大させようとする」と指摘した。保守性向のポッドキャスト進行者メーガン・ケリー氏は「イラン空襲はグラム議員など親イスラエル・対イラン強硬路線を支持する人たちが望んだ戦争」とし「私たちをこの戦争に押し込んだのはまさに彼ら」と声を高めた。