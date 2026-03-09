トランプ米大統領が8日、米国とイスラエルによるイラン空爆の余波で国際原油価格が1バレル＝100ドルを超えると、短期的に払わなくてはならない小さな代償だと主張した。

トランプ大統領はこの日、トゥルースソーシャルを通じ「イランの核脅威が消えれば短期原油価格は急激に下落するだろう。（原油価格変動性は）米国と世界の安全と平和のために支払うべきとても小さな代償にすぎない」と明らかにした。続け「愚か者だけがこれと異なる考えを持つだろう」と付け加えた。

国際原油価格はこの日、心理的抵抗線である1バレル＝100ドルを超えた。

米ニューヨーク商品取引所で4月引き渡し分ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物価格は韓国時間午前7時26分基準で前日終値より14．85％上がった1バレル＝107．54ドルを記録した。WTIは一時111．24ドルまで上がった。WTI価格が100ドルを超えたのは2022年7月以降で初めてだ。

国際原油価格の基準となるブレント原油は同時刻に英ロンドンICE先物取引所で14．85％上がった1バレル＝107．54ドルで取引された。ブレント原油価格もやはり一時111．04ドルまで上がった。

世界の原油輸送の核心ルートであるホルムズ海峡が封鎖され、主要産油国の貯蔵施設が飽和状態になっていることから、減産につながるなど市場の混乱が加重される状況だ。ブルームバーグはこの数日間にホルムズ海峡を通過した船舶はイラン関連タンカーと中国所有とされるばら積み船2隻だけだったと報道するなど原油物流は事実上まひ状態だ。