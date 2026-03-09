千葉ロッテマリーンズは、4月3〜5日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催するイベント「BLACK BLACK」に向け、千葉にゆかりのあるアーティストがオリジナル楽曲を制作したと発表した。

2007年にスタートした「BLACK BLACK」は、“PAINT THE STADIUM BLACK”をテーマに、本拠地でビジターユニホームを着用し、スタジアムを黒に染める恒例イベント。20回目の節目に、千葉県にゆかりのあるラッパーのBonbero、eyden、トラックメイカーのKMがタッグを組み、「BLACK BLACK」にインスパイアされたオリジナル楽曲を制作した。

ビジターユニホーム姿のファンで埋め尽くされるスタンドの光景や、そこから生まれる結束と熱狂といった黒い集団が持つ強さを、HIPHOPで表現した特別な楽曲となっている。イベント期間中は場内ビジョンで楽曲が流れるほか、4月4日はBonbero、eyden、KMの来場が決定した。“CHIBA”の文字がデザインされた新たなビジターユニホームを着用し、試合前にグラウンド内で楽曲を生披露する。なお、本イベントは選手たちが新しいビジターユニホームを初めて着用する機会となる。

3人のコメントとプロフィールは以下の通り。

▼Bonbero「親戚がロッテファンなので、マリンスタジアムでライブができるのはとても光栄です！千葉で活躍しているeydenくんと楽曲制作ができて嬉しいです。KMさんのビートもやばいので楽しみにしていてください」

▼eyden「KMさんがかっこいいビートを制作してくれたので、Bonberoくんと一緒にかましたいです。全力で楽しみます！千葉のみんなよろしく！」

▼KM「気持ちをひとつにするような力強い楽曲で、地元チームであるマリーンズのスタジアムを盛り上げます！誠に光栄です」

◇Bonbero:千葉県出身のラッパー。16歳頃からSoundcloudに楽曲をアップしはじめ、ヒップホッププロジェクト夜猫族へ加入。圧倒的なライブパフォーマンスと国内最高峰のスキルで日本のヒップホップシーンを牽引する新たな存在として注目される。

◇eyden:1998年生まれ、千葉県出身。2021年にラップスタア誕生で優勝し、一躍注目を集める。地元・千葉県袖ケ浦市を拠点とするクルー「98jams」にも所属。ローカルとの強い結びつきを軸に、シーンを押し広げる存在。

◇KM:ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けている、日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人。インディペンデント・アーティストからメインストリーム、ポップスまで幅広くプロデュースを手掛ける。