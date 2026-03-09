俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。子育てについて語った。

伊藤は2014年に結婚し、翌年に長男、19年に長女が誕生、2人の子を持つ親でもある。父親になって生活は大きく変わった。2人の子供と過ごす時間が愛おしくてたまらない。そのため現在は何よりも子供優先だという。

「子供ができてから本当に。瞬間瞬間が大事だよね」と伊藤。「だってこれからさ、最後に手つないだのいつだろうとか、抱っこしたのって、最後いつだったかなとかさ、肩車いつだったかなとかなってくるわけでしょう？髪の毛乾かしてあげたのいつが最後だったかなとか」と話し、「成長と共に別れがあるわけだからさ。ああ4歳の時のあいつにもう会えないのかなと思うと寂しいよね」としみじみと語った。長男と道を歩く姿も披露した。

また番組が自宅取材を申し入れると、OKが出たのは午前5時。伊藤はフィギュアやプロ野球選手のサインボールなどが並ぶ「駄菓子屋みたいでしょ」と話す自室で、米国と結んでオンラインの英会話レッスンを受けた。「努力してないですよ。遊んでただけです」とさらりと語った。ナレーションでは家族の時間を大切にしたい。そのための朝5時だと説明された。

2015年に長男が誕生も、俳優はとかく好奇の視線にさらされる。仕事を減らし、子育てに集中するために、3年あまり米国で暮らしたとも明かされた。

現在は時間が許す限り、朝は子供を学校まで送っている。