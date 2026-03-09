犬が『関わりたくない人』にする行動６選

犬は「この人関わりたくないな」「苦手だな」と思った相手に対して、ある特定のサインを見せます。ここでは、犬が関わりたくない人にする行動を紹介するので、愛犬が見せていないかチェックしてみましょう。

1.視線が合わないように顔を逸らす

苦手な相手が近づいてくると、犬は「僕に関わらないで」「あなたと関わりたくありません」という意思表示のため、視線が合わないように顔を逸らすことがあります。

犬のアイコンタクトは、親愛の意味が込められていることが多いため、苦手な人を相手にしたときは、親愛を表すアイコンタクトを避けようとするのです。

2.距離を取ろうと後退りする

「この人、関わりたくない」と思った相手を目視したとき、犬によっては距離を取るために後退りすることがあります。姿勢を低くし、後ろへと重心をかけてソロリソロリと後退りしていくので、「逃げようとしているのかな？」と気づく飼い主さんも多いでしょう。

3.硬直したままじっと見つめる

犬のアイコンタクトには「親愛」の意味が込められていることも多いですが、少し離れた場所から硬直した様子でじっと微動だにせず見つめている場合は、こちらに近づいてくる相手を警戒している可能性があります。

相手の行動や匂いを感じ取るために、体を動かさず情報を収集しようとしているのです。この行動を愛犬が見せているときは、飛びかかる恐れもあるので相手と距離をとってその場を立ち去りましょう。

4.家具や飼い主の後ろに隠れる

「この人、苦手だな」と思う相手が近くにいるとき、犬は家具や信頼できる飼い主の後ろに隠れることがあります。隠れることで「自分はここにいません」「こっちに来ないでください」というアピールをしていると考えられます。

5.背中を丸めてしっぽを足の間に丸め込む

犬は苦手な相手や怖い出来事を前にしたとき、背中を丸めてしっぽを足の間に丸め込む「怯え」の姿勢をとることがあります。他にも、耳を後ろにぺたんと倒しているときも「怖い」「不安」といった心理が働いているサインです。

6.近づくとストレスサインを見せる

対象の人物が近づいてきたり触れたりしているとき、以下のサインを見せている場合は「関わりたくない人」に認定されている可能性があります。

あくびする 自分の鼻を舐める 地面を執拗に嗅ぎ始める ブルブルと小刻みに震える 唸ったり歯を剥き出したりする

これらは犬がストレスを感じているときに見せる行動です。ストレスサインを見せているときは、しつこくスキンシップを取ろうとせず、距離をとってあげましょう。

苦手意識を持たれないために意識すべきこと

愛犬でも、家族の中で「この人は好きだけれど、この人は苦手」と差が生まれることもあります。また、散歩中に出会う犬に警戒されてしまうという人も少なくないでしょう。

犬に苦手意識を持たれないためには、「この人は一緒にいて安心できる」と思ってもらう必要があります。

無理に触ろうとしたり手を差し出したりせず、犬の方から近づいて匂いを嗅ぎにくるのを待つ 触れあうときはしゃがみ込んで視線の高さをなるべく合わせる 正面から目を見つめたり顔を覗き込んだりしない 近くで大きな声を出したり突発的な動きをしない 交流するときは柔らかく高めの声音や笑顔を意識する

以上の行動や振る舞いを意識して、犬に安心感を与えられるようになりましょう。愛犬と接するときも、上記の行動を意識すると、より信頼関係が深まりやすくなりますよ。

まとめ

犬は「関わりたくない」と思う相手に紹介したような行動や仕草を見せています。散歩中などにこうした行動を見せているときは、ストレスをかけないように相手からさり気なく距離をとったり、間に入ってストレスを緩和させてあげましょう。