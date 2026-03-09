３月１１日を前に日頃からの備えについて考えてもらおうと、山形県三川町で防災に関する展示が行われています。

【写真を見る】三川町で防災意識高める展示 災害時に役立つアプリも紹介 3月11日は県民防災デー（山形）

県は、震災の記憶を風化させないよう東日本大震災が発災した３月１１日を県民防災デーと定めています。

それに先立ち三川町ではきょうから、防災について考えてもらう展示が始まりました。



会場には、災害についてのパネルや模型の展示のほか、避難や備蓄に関する防災グッズの配布なども行われています。





庄内総合支庁 総務企画部総務課 防災安全室 池田誠司 室長補佐「災害が起きた時に避難行動をとる上で重要な物品などを備えている。まず第一に水と非常食、そして簡易トイレなどは必ず避難の際に必要になってきますので、そちらの方は最低限備えておいていただけるとありがたい」

■災害時に役立つアプリの紹介コーナーも

また、会場では今年２月から利用が始まった災害時に役立つアプリの紹介コーナーもあり、担当者は、防災意識を高めるよう呼びかけていました。





庄内総合支庁 総務企画部総務課 防災安全室 池田誠司 室長補佐「各個人で災害の備え、防災の意識を点検、啓発していただいて、いつ起きるか分からない災害に備えていただければ」

防災に関するこの展示は三川町の庄内総合支庁１階ロビーで今週金曜日まで行われるということです。