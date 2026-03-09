日本代表FWの２か月ぶり弾取り消しは正しい？ 元セルティック監督は「非常に微妙」と捉えるも…元審判は断言「全く問題ない」
上田綺世が３か月ぶりに得点する数時間前、同じく日本代表FWである前田大然は２か月ぶりにゴールネットを揺らしたものの、待望の一発は幻になった。
現地３月８日に開催されたスコティッシュカップ準々決勝で、前田と旗手怜央を擁するセルティックが、レンジャーズと敵地で対戦。延長戦を含めてゴールを奪えず、０−０でPK戦までもつれ込んだ末に宿敵を撃破し、ベスト4進出を果たした。
旗手がフル出場し、３番手でPKを成功させたのに対し、前田は79分までプレー。果敢にゴールを狙い、35分にはCKの流れからゴールに押し込んだが、直前に攻撃に関与したリアム・スケールズのオフサイドが取られ、無効になってしまった。
現地紙『Daily Record』によれば、「一部のファンは、VAR ルームがこの場面を撮影した角度に疑問を呈し『この角度では、スケールズの後ろにいる選手たちが見えない』と指摘した」という。ただ、識者の見解は異なる。
元スコットランドサッカー協会レフェリーのデズ・ローチ氏は、次のように語った。
「スケールズはオフサイドポジションから戻ってきて、ヘディングで影響を与えた。VAR による判定は正しい。一部のファンは、プレミアスポーツが放映したテレビカメラの角度では視界が遮られているとSNSで懸念を表明したが、私はその点については全く問題ないと思う。彼がオフサイドだったことは明らかだ。全く問題ない」
一方、セルティックのOBであり、監督も務めたニール・レノン氏は、「彼（スケールズ）の左足はオフサイドだったかもしれない。そう思うしかない。非常に微妙な判断だ」と話した。
いずれにせよ、昨季は公式戦33発の大爆発を見せながら、今季は８点に留まっている前田にとっては、不運な判定となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なんてこった…無効化された前田渾身のヘッド弾
