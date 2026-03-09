『ゴールデンカムイ』のアクションで圧倒された俳優ランキング！ 「眞栄田郷敦」を大差で抑えた1位は？
銃撃戦や肉弾戦など、緊張感あふれるアクションが随所に盛り込まれた実写版『ゴールデンカムイ』。原作の名シーンを忠実に再現した俳優たちの熱演が高く評価されています。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品『ゴールデンカムイ』のアクションシーンで最も圧倒された俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、眞栄田郷敦さんです。玉木宏さん演じる鶴見中尉の小隊に属する天才狙撃手・尾形百之助を演じています。尾形を演じるに当たり、銃を自在に扱えるように練習を重ね、撮影中も肌身離さず常に触っていたそう。ストイックな役作りが功を奏し、銃剣の扱いが原作通りとファンからも称賛されました。
また、主演の山崎賢人（※崎はたつさき）さんとのアクションシーンも注目。雪原でのナイフを使ったスピード感のある激闘は、本作屈指の名シーンの1つです。
回答者からは「動きが早かったから」（20代女性／栃木県）、「圧巻な演技だったから」（20代男性／東京都）、「緊迫感溢れるアクションシーンで率直に最も圧倒されたからです」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、山崎賢人さんです。主人公の元軍人・杉元佐一を演じるに当たり、軍事練習や武術を取り入れて役作りを徹底。肉体作りにも励み、筋肉を10kg増強して杉元の強さを示しました。
劇中では、ワンカットで撮影された激闘シーンやヒグマとの死闘など、壮絶なアクションシーンも見どころ。極寒の北海道ロケでは馬ソリに引きずられる決死のシーンをスタントなしで演じるなど、まさに「不死身の杉元」を体現しています。
回答コメントでは「ヒグマと戦っているシーンなどリアルでした…」（50代女性／北海道）、「やはり一番体を張っているのは杉元。山粼賢人のアクションの経験がとても活きていたと思いました」（30代女性／大阪府）、「最初の戦争の場面での走り方、隠れ方戦い方がすごいかっこよかったです」（30代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品『ゴールデンカムイ』のアクションシーンで最も圧倒された俳優」ランキングを紹介します！
2位：眞栄田郷敦（尾形百之助）／44票
2位にランクインしたのは、眞栄田郷敦さんです。玉木宏さん演じる鶴見中尉の小隊に属する天才狙撃手・尾形百之助を演じています。尾形を演じるに当たり、銃を自在に扱えるように練習を重ね、撮影中も肌身離さず常に触っていたそう。ストイックな役作りが功を奏し、銃剣の扱いが原作通りとファンからも称賛されました。
また、主演の山崎賢人（※崎はたつさき）さんとのアクションシーンも注目。雪原でのナイフを使ったスピード感のある激闘は、本作屈指の名シーンの1つです。
回答者からは「動きが早かったから」（20代女性／栃木県）、「圧巻な演技だったから」（20代男性／東京都）、「緊迫感溢れるアクションシーンで率直に最も圧倒されたからです」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：山崎賢人（杉元佐一）／197票
1位にランクインしたのは、山崎賢人さんです。主人公の元軍人・杉元佐一を演じるに当たり、軍事練習や武術を取り入れて役作りを徹底。肉体作りにも励み、筋肉を10kg増強して杉元の強さを示しました。
劇中では、ワンカットで撮影された激闘シーンやヒグマとの死闘など、壮絶なアクションシーンも見どころ。極寒の北海道ロケでは馬ソリに引きずられる決死のシーンをスタントなしで演じるなど、まさに「不死身の杉元」を体現しています。
回答コメントでは「ヒグマと戦っているシーンなどリアルでした…」（50代女性／北海道）、「やはり一番体を張っているのは杉元。山粼賢人のアクションの経験がとても活きていたと思いました」（30代女性／大阪府）、「最初の戦争の場面での走り方、隠れ方戦い方がすごいかっこよかったです」（30代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)