うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
自分をその気にさせて。
美意識が高まって、人から見られる自分を大事にしたくなっています。
おしゃれや身だしなみにこだわることで、「こうなりたい」イメージが具体化していくでしょう。新しい服を買いに行く、バッグや靴を見に行くと、装う楽しさを取り戻せるはず。
カフェで勉強をする、ワーケーションで働くなど、かっこいいシチュエーションにこだわっていくのもオススメです。場所を用意すると、やる気が高まって、効率よく結果を出せるはず。
オフは、“見る”楽しさを求めて。アートやエンタメに親しみましょう。
愛は、行動で示して。告白、求婚も有望です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
