りくりゅうペア、「私たちの拠点カナダに帰ります」報告！ 最新ツーショット公開「ホントステキなお2人」

りくりゅうペア、「私たちの拠点カナダに帰ります」報告！ 最新ツーショット公開「ホントステキなお2人」