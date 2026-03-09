りくりゅうペア、「私たちの拠点カナダに帰ります」報告！ 最新ツーショット公開「ホントステキなお2人」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手と木原龍一選手は3月8日、共同でInstagramを更新。活動拠点のカナダへ戻ることを報告しました。
【写真】“りくりゅうペア”の最新ショット
ファンからは「最高の演技、心より感動しました！」「オリンピックが終わっても、毎日映像見て、感動して胸がいっぱいになります」「感動をどうもありがとうございます」「ホントステキなお2人」「お二人が日本からいなくなるのが、少し寂しくなる気もします」など、さまざまな反響が寄せられています。
「少し寂しくなる気もします」2人は、「私たちの拠点カナダに帰ります！ エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」とつづり、3枚の写真を披露。1枚目には、三浦選手と木原選手が、航空会社の関係者と思われる人物と共に大きな航空券を手にした写真を掲載。2枚目には、2人のイラストと「金メダルおめでとう」と書かれた大きなケーキ、3枚目には笑顔のツーショットが収められています。
「何しても尊すぎて」同日、三浦選手と木原選手は別投稿で「TBS『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました」と、鉄道員の制帽をかぶったツーショットを1枚公開。手にはラッピングされたプレゼントを抱えています。コメントでは「楽しそうで素敵」「何しても尊すぎて」「可愛すぎかよぉ！！！」「お2人にホッコリ」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
