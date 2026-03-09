【今週の運勢】2026年3月第3週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

基本と応用。
どちらも楽しんで。

アイデアやひらめきに恵まれそう。

やったことがないことでも、「こうしたらいいんじゃないかな？」とアレンジプランが浮かぶでしょう。でも、今週はあえて定番スタイルから試してみて。レシピなら材料、手順を忠実に守る感じです。ベーシックなやり方を実践することで、ひと工夫のイメージがより具体的に浮かんでいくはず。

相談は、AIへ。ただし、相談の仕方を変えて、答えを比べることが大事。比較していくと、最適解が見えてくるでしょう。

オフは、映画鑑賞がオススメ。あなたの感性に響く作品に出会えそう。

愛は、共通の趣味を探すと、盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)