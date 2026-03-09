みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
どちらも楽しんで。
アイデアやひらめきに恵まれそう。
やったことがないことでも、「こうしたらいいんじゃないかな？」とアレンジプランが浮かぶでしょう。でも、今週はあえて定番スタイルから試してみて。レシピなら材料、手順を忠実に守る感じです。ベーシックなやり方を実践することで、ひと工夫のイメージがより具体的に浮かんでいくはず。
相談は、AIへ。ただし、相談の仕方を変えて、答えを比べることが大事。比較していくと、最適解が見えてくるでしょう。
オフは、映画鑑賞がオススメ。あなたの感性に響く作品に出会えそう。
愛は、共通の趣味を探すと、盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）基本と応用。
どちらも楽しんで。
アイデアやひらめきに恵まれそう。
やったことがないことでも、「こうしたらいいんじゃないかな？」とアレンジプランが浮かぶでしょう。でも、今週はあえて定番スタイルから試してみて。レシピなら材料、手順を忠実に守る感じです。ベーシックなやり方を実践することで、ひと工夫のイメージがより具体的に浮かんでいくはず。
相談は、AIへ。ただし、相談の仕方を変えて、答えを比べることが大事。比較していくと、最適解が見えてくるでしょう。
オフは、映画鑑賞がオススメ。あなたの感性に響く作品に出会えそう。
愛は、共通の趣味を探すと、盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)