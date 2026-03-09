やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）目的意識を持って。
ムダ撃ちしない。
シンプルスタイルのススメ。
好奇心が旺盛になって、いろいろ知りたい、やりたくなりそう。でも、すでに予定していることだけにとどめていくのがよさそうです。
今週は見かけ倒し、ハズレが多く、せっかくやってみたのに、思っていたのと違ったということが起こりやすいのです。寄り道をする、掛け持ちをするなどの余分なエネルギーを削ぎ落として、ゴールに向かって真っすぐに進んでいくとよさそう。
社交は、広く浅く。深追いすると、人の悩みや迷いに巻き取られてしまいます。さらっと身軽にどうぞ。
愛は、1日楽しめるコンテンツでお出掛けを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)