【今週の運勢】2026年3月第3週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

目的意識を持って。
ムダ撃ちしない。

シンプルスタイルのススメ。

好奇心が旺盛になって、いろいろ知りたい、やりたくなりそう。でも、すでに予定していることだけにとどめていくのがよさそうです。

今週は見かけ倒し、ハズレが多く、せっかくやってみたのに、思っていたのと違ったということが起こりやすいのです。寄り道をする、掛け持ちをするなどの余分なエネルギーを削ぎ落として、ゴールに向かって真っすぐに進んでいくとよさそう。

社交は、広く浅く。深追いすると、人の悩みや迷いに巻き取られてしまいます。さらっと身軽にどうぞ。

愛は、1日楽しめるコンテンツでお出掛けを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)