「偶然近くの席だった」はるな愛、WBC観戦で山田優とのツーショット公開！ 「2人とも相変わらず美人」
タレントのはるな愛さんは3月8日、自身のInstagramを更新。美人モデルとのツーショットを公開しました。
【写真】はるな愛＆山田優のツーショット
コメントでは、「優ちゃん、綺麗」「お二人とも美しい」「2人とも相変わらず美人〜」「可愛いです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】はるな愛＆山田優のツーショット
「可愛いです」はるなさんは「#wbc でひっさしぶりに優ちゃんに！！会えた！！！」と報告。モデルの山田優さんとのツーショットを1枚載せています。「偶然近くの席だった」とのこと。「嬉しい」とつづる通り、写真で2人はすてきな笑顔を見せています。
コメントでは、「優ちゃん、綺麗」「お二人とも美しい」「2人とも相変わらず美人〜」「可愛いです」と、絶賛の声が寄せられました。
「しかもバックネットのめちゃくちゃ近い席」同日の別投稿では「仲良しの細木家からなんと！！仕事終わりの行けるタイミングで急に#wbc のチケットをプレゼントとしてもらいました 幸せすぎるー しかもバックネットのめちゃくちゃ近い席」と、試合観戦の様子を披露していたはるなさん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)