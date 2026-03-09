タレントのはるな愛さんは3月8日、自身のInstagramを更新。偶然会ったという人物とのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：はるな愛さん公式Instagramより）

写真拡大

【写真】はるな愛＆山田優のツーショット

「可愛いです」

はるなさんは「#wbc でひっさしぶりに優ちゃんに！！会えた！！！」と報告。モデルの山田優さんとのツーショットを1枚載せています。「偶然近くの席だった」とのこと。「嬉しい」とつづる通り、写真で2人はすてきな笑顔を見せています。

コメントでは、「優ちゃん、綺麗」「お二人とも美しい」「2人とも相変わらず美人〜」「可愛いです」と、絶賛の声が寄せられました。

「しかもバックネットのめちゃくちゃ近い席」

同日の別投稿では「仲良しの細木家からなんと！！仕事終わりの行けるタイミングで急に#wbc のチケットをプレゼントとしてもらいました　幸せすぎるー　しかもバックネットのめちゃくちゃ近い席」と、試合観戦の様子を披露していたはるなさん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)