「日本の高校野球でしか見られなかったような…」台湾ナインの“熱い涙”に感動の声続々「野球を愛さずにはいられない」【WBC】

台湾ナインの涙が感動を呼んだ(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の試合が東京ドームで行われ、台湾が延長10回タイブレークの末に5−4で勝利した。

【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック

白熱のシーソーゲームだった。延長10回、代走に出た台湾の主将チェン・ジェシェンは、左手人さし指を骨折して先発から外れたが、三塁にヘッドスライディングを見せ、スクイズで生還した。

試合後、チェン・ジェシェンをはじめ、激闘を制した台湾ナインは号泣する選手が見られ、感動的なシーンとなった。

海外メディアもこれに反応し、米スポーツ専門放送局『Fox Sports』はXで「チャイニーズタイペイにとっての、その意味に注目して」と投稿し、その様子を伝えた。