「日本の高校野球でしか見られなかったような…」台湾ナインの“熱い涙”に感動の声続々「野球を愛さずにはいられない」【WBC】
台湾ナインの涙が感動を呼んだ(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の試合が東京ドームで行われ、台湾が延長10回タイブレークの末に5−4で勝利した。
【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック
白熱のシーソーゲームだった。延長10回、代走に出た台湾の主将チェン・ジェシェンは、左手人さし指を骨折して先発から外れたが、三塁にヘッドスライディングを見せ、スクイズで生還した。
試合後、チェン・ジェシェンをはじめ、激闘を制した台湾ナインは号泣する選手が見られ、感動的なシーンとなった。
海外メディアもこれに反応し、米スポーツ専門放送局『Fox Sports』はXで「チャイニーズタイペイにとっての、その意味に注目して」と投稿し、その様子を伝えた。
MLBアナリストのベン・バーランダー氏も自身のXで、このシーンについて「これは格別ですね。選手たちのあの表情にこそ、WBCの、そして野球の本質が詰まっている」と綴っている。
この投稿には「かつては日本の高校野球でしか見られなかったようなあの情熱的な光景が、今やWBCを通じて世界中の人々に共有されているというのは、本当に素晴らしいことだね」「最高のゲーム！両チームとも本当にお見事でした」「野球を愛さずにはいられない、そんな瞬間だね」「あんな風に心を揺さぶられたら、応援せずにはいられないよ」と、感動したファンから、続々と反響が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。