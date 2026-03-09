【今週の運勢】2026年3月第3週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

損して得を取れ！
世のため、人のために動く

意外性十分。

一見、持ち出すばかりの作業の中に、思いがけないリターンが隠れていそう。役員や幹事になる、まとめ役を引き受けるなど、ちょっと面倒なことを買って出ましょう。やるべきことは確かにあるのですが、それ以上に、隠れた役得があったり、役立つ人脈が広がったりして、オイシイ思いができるでしょう。

仕事も、縁の下の力持ち的なポジションに回りましょう。存在感、発言力が高まって、何かとやりやすくなっていくはず。

オフは、おうち時間が楽しめそう。丁寧な暮らしを実践してみて。

愛は、付き合いよく。パートナーの家族や友人にもサービスを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)