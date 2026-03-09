²Æ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¢Åß¤Ï¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡£Å´¿Í¡¦º´Æ£·½°ì
夏冬を合わせると6度目、冬季5度目のパラリンピック出場となった佐藤圭一。冬はパラバイアスロンとパラクロスカントリー、夏はパラトライアスロンに挑むバイタリティーにあふれる〈鉄人パラアスリート〉は、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会でも、たくましい存在感を大いにアピールしている。ミスを冷静に分析
¥ß¥é¥Î¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç200Ò¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë³¹¥Æ¡¼¥¼¥í¡£²÷À²¤Î¶õ¤Î²¼¡¢º´Æ£¤Ïº£Âç²ñ¡¢¸½ÃÏ£³·î£·Æü¤È£¸Æü¡¢¥Ñ¥é¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÃË»Ò7.5km¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤ÈÃË»Ò12.5km¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ£³·î£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿7.5km¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Í·â¤Î¥ß¥¹¤¬¶Á¤¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î18°Ì¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Í·â¤Ç³°¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥×¡Ê£±¼þ150£í¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£±²óÌÜ¤Ë£²È¯¡¢£²²óÌÜ¤Ë£²È¯¤ò³°¤·¤¿¤¿¤á·×£´¼þ¡¢600£í¤òÍ¾Ê¬¤ËÁö¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÆü¤Ï¡¢¼Í·â¤Ç³°¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ£±Ê¬¤Î·×»»¥¿¥¤¥à¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë12.5km¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£º´Æ£¤Ï¹ç·×10È¯¡Ê10Ê¬¤Î²Ã»»¡Ë¤ò³°¤·¡¢18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢Âè°ìÀ¼¤Ç¡ÖÄ¶¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º´Æ£¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³°Ï¢Ì£¤Î¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî¤Ë´öÅÙ¤âº¤Æñ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿46ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤À¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÆ»¤Ø
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀèÅ·À¤Î¾ã¤¬¤¤¤Ë¤è¤êº¸¼ê¼ó¤«¤éÀè¤¬¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î¤È¤¡¢1998Ç¯¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£·½°ì
°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¸å¤Î¾ðÇ®¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¥«¥Ê¥À¤Ø¥¹¥¡¼Î±³Ø¡£27ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¤Þ¤¿º´Æ£¤Ï¡¢Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿¸å¤Î2016Ç¯¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ç¥ê¥ªÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Ê¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿¾»Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¤«¤éÅìµþ2020Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·üÌ¿¤ËÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯²Æ¤Î¤³¤È¡£¼«Å¾¼Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤Çº¿¹ü¤Ê¤ÉÊ£¿ô²Õ½ê¤ò¹üÀÞ¤·¡¢£³ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£·½°ì
¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÅìµþ2020Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥óÃË»Ò12.5km¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£·°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤¬º´Æ£¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿´¿È
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢2025Ç¯½©¤ËÃî¿â±ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢£³Æü´Ö¤âÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¿¤¿¤áÊ¢Ëì±ê¤Ë¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬°²½¡££²½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÆþ±¡¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯Ãß¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ÚÎÏ¤â»ýµ×ÎÏ¤â¤«¤Ê¤êÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ê½Ñ¡¦Æþ±¡¤Î±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Êº´Æ£¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Í·â¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î°ìÉô¤â¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÁö¤ê¤Ç¡Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Í·â¥¿¥¤¥à¤âºï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸ÆµÛÄ´À°¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÃ»¤á¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·µÞ¤¤¤Ç·â¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¡ÊÅª¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤»¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¤½¤¦¸ì¤ëº´Æ£¤À¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÈà¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡¢¶¥µ»¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÄ©ÀïÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿å±Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥é¥ó¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¶¥¤¦¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ýµ×ÎÏ¤Ï¡¢Åßµ¨¤Î¶¥µ»¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃÃ¤¨È´¤¤¤¿¶¯ð×¤Ê¿´¿È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°¤¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤Î³êÁö¤È¼Í·â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Î¶¥µ»¤Ï¡¢¡ÖÆ°¡×¤È¡ÖÀÅ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹²á¹ó¤Ê¼ïÌÜ¡£»ýµ×ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿º´Æ£¤ÎÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤Ê¤Î¤À¡£Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³
Åßµ¨¤È²Æµ¨¤ò¤Þ¤¿¤°ÆóÅáÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢Åìµþ2020Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤ËÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢º´Æ£¤ÏÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Í¤Ï¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡£ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢µ»½ÑÌÌ¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢³°¹ñÀª¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼åÅÀ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÁöË¡¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤ª¿¬¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¡¢ÀãÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½³¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£º´Æ£·½°ì¤Ï¡¢²ÆÅß¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤À
º´Æ£¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ï·ë¹½¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤É¤ì¤À¤±¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
40ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡Öº´Æ£·½°ì¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
Åß¤â²Æ¤âÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡ÈÅ´¿Í¡É¤Ï¡¢º£Æü¤â¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Ê¤¬¤éÁ°¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
