山野之義さんが新石川県知事に

8日投開票が行われた石川県知事選挙で、現職との激しい戦いを制した、新人で前の金沢市長・山野之義氏は、当選から一夜明け、石川県政のかじ取りに向け、気持ちを新たにしました。

8日午後11時45分ごろ、金沢市内の山野之義さんの事務所に当選の一報が入ると、100人以上の支持者、関係者であふれかえった会場には、「うぉー」という大きな歓声があがり、わき返りました。陣営の喜多浩一選対本部長が「山野之義、石川県知事に当選しました」と宣言すると、涙を流しながら抱き合って喜ぶ姿があちらこちらで見られました。

現職と新人2人の争いとなった、今回の石川県知事選挙では、山野氏が24万5674票を獲得し、現職の馳氏を6000票余りの僅差で破り、初当選しました。

「期待に応える知事となる」

◇初当選を果たした山野之義さん…「ボランティアをはじめ、信じられないくらい多くの人たちに力を貸していただいた。皆さんの期待をしっかり受け止めて、期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きる。私を知事に選んでよかった、一緒に応援してよかった、そう言ってもらえる知事になれるよう精一杯努力することをお誓い申し上げる」

高市旋風、組織力も及ばず

一方、現職の馳さんは各政党や団体からの支援を受け組織戦を展開しましたが、及びませんでした。

◇馳浩さんの敗戦の弁…「結果をまずしっかりと受け止めたいと思います。こういう結果になりましたことは私の責任であります。大変皆さん申し訳ありませんでした」

激戦から一夜明けて

山野さんは9日午前7時半、金沢市内の選挙事務所近くの交差点で、選挙戦を共に戦った家族やボランティアのメンバーとともに、有権者への感謝と県政への決意を伝えていました。

◇山野之義さん…「奥能登知事室、南加賀知事室ということを大変注目をあびた。批判も含めて。情報を仕入れていきながら具体的に進めていきたい。そのことが石川県全域をマネジメントすることにつながる」

山野さんの任期は3月27日からの4年間、山野県政がスタートします。