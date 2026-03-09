さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
自分に正直に。
ふと我に返れそう。
流されるだけの生き方のむなしさに気付くのです。仕事で疲れ切って、他が何もできないとか、突発的に入ってくるあれこれで、思っていたことができない苦しさをリセットしましょう。
まずは、半分だけキープから始めるとよさそう。休日が2日あるなら、1日は社交や仕事のこぼれに使い、もう1日は自分のために使うのです。平日の空き時間も同様に、半分は差し出して、残りは確保を。人生の優先順位を変えていくことで、グッと生きやすくなっていくはず。
愛は、日常の中に取り込んで。よそゆきではなく、普段着でお付き合いを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
