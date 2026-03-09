風間俊介＆庄司浩平、“相互ハグ”表紙撮影オフショットに反響「アイドル誌そのままいけますね」「風ぽんに愛を感じる」
俳優の風間俊介（42）と庄司浩平（26）が9日までに、雑誌『TV LIFE』（ワン・パブリッシング）の公式Xに登場。共に出演し話題となったテレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』が同誌の「年間ドラマ大賞2025」で3冠（作品賞・主演男優賞・助演男優賞）を達成し、4日に発売された同誌の表紙を飾った。
【動画】“相互ハグ”表紙の撮影オフショット動画が公開された風間俊介＆庄司浩平
投稿では、「表紙＆巻頭を飾った #風間俊介 さんと #庄司浩平 さんのコメント動画が到着」と紹介され、撮影中とみられる2ショットの動画を公開。「ドラマ大賞で3冠を獲得したことについて、サプライズで #平子祐希 さんからのお祝いメッセージが届くとお二人ともツッコミながらもうれしそうにされていました」「また撮影中は190cm近くもある背が高い庄司さんが風間さんの目線に合わせてくださっていて終始風間さんが『庄司君、腰大丈夫？』『今のはどういける？』と常に気にかけていたのが印象的です」とほっこりするようなエピソードも合わせて紹介された。
さらに別の投稿では、「お待たせしました #風間俊介 さんと #庄司浩平 さんの相互ハグのオフショット動画（前編）を大公開」と、実際の撮影中の仲むつまじい様子を披露。「衣装は編集部のわがままで“ある休日の雀と慶司”というコンセプトでスタイリストさんにお願いを 雀と慶司の面影がありながらも、そのままの風間さんと庄司さんもそこにいて、お二人のノリと掛け合いがドラマ撮影当時と全く変わっておらずとても楽しい取材現場となりました」と報告した。
これらの投稿にファンからは「TVLIFEさんの中に同志がいらっしゃいますね！もうもう、アイドル誌そのままいけますね」「めちゃくちゃ観たかった風景!!スタッフさんの中に、我々ワンチームの仲間がいると信じています」「兄弟のように、いつまでも仲のいい2人の関係性が続いてて嬉しいです!!」「素敵な雀さんと慶司さん ドラマの中から来てくれたみたいで嬉しい」「終始、庄司くんの腰を気にしている風ぽんに愛を感じるなぁ」「編集部さま ファンの気持ちがわかりみすぎますね」「ずーっと見ていられる」など、多くの反響が寄せられている。
同ドラマの原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
