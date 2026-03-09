庄司浩平、小説連載『はじまりのおと』スタート 第1回はタイムカプセルをめぐる物語『埋葬』
俳優の庄司浩平が、文芸図書WEBサイト「HB」で9日から小説連載『はじまりのおと』をスタートする。
【写真】「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
不定期連載となる同連載の第１回は、10年後に掘り起こしたタイムカプセルをめぐる物語「埋葬」を届ける。
小学校を卒業して10年が経ち、田辺光（たなべ・ひかる）はある夜、かつての親友・青山幸喜（あおやま・こうき）が亡くなったことを知る。そんななか、当時のクラスメイトと10年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こす。そこには未来の自分に宛てた手紙が埋められていた。幸喜との出会いや2人で過ごした日々、つらい体験など、忘れていたさまざまな出来事がつづられた手紙には、「忘れないでください」という強い願いがこめられていた。
なお、2025年10月に同WEBサイトにて庄司が初執筆した青春小説『なつのさくら』も公開中。
