ケンタッキー、手軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズ登場 “オリジナルチキン”がスティック状に
日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下KFC）は、スナック感覚で気軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズを、11日から数量限定で発売する。
KFCをより身近に感じ、日常のさまざまな食シーンで楽しんでもらいたいという想いから、スナック感覚で利用できる新たな選択肢として「サクッとケンタ」シリーズが誕生。小腹が空いたときの間食や軽食として、ドリンクと一緒に楽しむひとときに、あるいは既存メニューに“もう一品”プラスしたいときに。どんなシーンにも取り入れやすい商品となっている。
軽食やスナック系の需要が高まり、食シーンがボーダレスに広がる今、「外食でありながら、より手軽に利用できるKFC」という新たなポジションを担う商品として位置づけている。
『まるかじりケンタ』は、骨なしのモモ肉を使用し、KFCの看板メニュー『オリジナルチキン』の味わいをそのまま楽しめる商品。スティック状で手に取りやすく、間食や軽食のシーンでも食べやすいのが特長。味付けには「オリジナルチキン」と同じカーネル秘伝の11種類のハーブ＆スパイスを使用し、調理方法にも圧力調理を採用することで、KFCならではのジューシーなおいしさを再現している。
『カーネルクランチポテト』は、揚げたてならではのザクザクとした食感が特長のポテト。単品でもセットでも選びやすく、食事にも軽食にも幅広く対応する。太さや形状、衣のつき方に工夫を凝らすことで、手軽に食べられながらも満足感のある食べごたえを実現した。
■商品開発担当者のコメント
近年、食事と間食の境界が曖昧になり、外食にも“使い分け”が求められる時代になってきています。「サクッとケンタ」シリーズは、そうした変化を背景に、KFCをより身近な存在として感じていただきたいという想いから企画しました。
『まるかじりケンタ』は、“手軽に食べられること”を前提にしながらも、KFCらしい満足感をどう両立させるかを重視しました。一度に食べきれるサイズ感でありながら、味わいは『オリジナルチキン』と同じクオリティを目指し、製法や設計を細部まで調整しています。
『カーネルクランチポテト』は、軽食として選ばれた際にも“物足りなさ”を感じさせないことを意識しました。食感は商品の印象を大きく左右する要素であるため、特に揚げたてのクランチ感にこだわり、これまでのポテトとは一線を画す新しい選択肢として開発しています。
■商品詳細（価格は全て税込）
『まるかじりケンタ』290円
『カーネルクランチポテトS』290円
『カーネルクランチポテトL』430円
『カーネルクランチポテトBOX』910円
『ポテチキセット』500円
まるかじりケンタ、カーネルクランチポテト（S）
『ポテチキ2ピースパック』980円
まるかじりケンタ2ピース、カーネルクランチポテト（S）2個
『ポテチキ4ピースパック』1800円
まるかじりケンタ4ピース、カーネルクランチポテトBOX
