日本テレビ黒田みゆアナウンサーが9日、MCを務める同局系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。3月末をもって同番組を卒業することを発表した。

フリーアナ武田真一が「昨日発表されましたけども、黒田さん『DayDay．』を卒業して、4月から『シューイチ』に」と話題を向けると、黒田アナは「お時間いただきありがとうございます。4月から日曜『シューイチ』のMCを中山秀征さんと担当することになりまして、それに伴って『DayDay．』をこの3月で離れることになりました。3年間お世話になりました。ありがとうございました」とあいさつした。

武田が後任について「この春からは黒田アナに代わって、後呂有紗アナウンサーが担当してくださいます」と紹介すると、黒田アナは「後呂さん、『バンキシャ！』を4年半担当していたり、実はナレーションで番組立ち上げからずっと『DayDay．』を見守ってくださっていて、『DayDay．』大好きって言っているので、ぜひお願いします」と先輩にエールを送った。

黒田アナは8日放送の「シューイチ」にVTR出演。3月末で同局を退社する岩田絵里奈アナに代わり、新MCとして同番組を担当することが発表されていた。