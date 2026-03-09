9日未明、熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に長射程ミサイルの発射機とみられる車両が搬入されました。

【写真を見る】長射程ミサイル発射機 駐屯地への搬入に反対派「何が起きているか分からない！」賛成派「国民の命どう守る？」怒号の応酬

記者「健軍駐屯地の正門前には賛成派・反対派・機動隊が集結し、異様な空気に包まれています」

9日午前0時10分ごろ、賛成派や反対派が集まった健軍駐屯地に、反撃能力がある長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の発射機とみられる車両が搬入されました。

防衛省は「相手に攻撃を思いとどまらせ、抑止力を高める」としていますが、直接の説明がないことに一部の住民が反発しています。

長射程ミサイル配備の反対派「私たち1回も住民説明会さえ開かれていないんですよ。何が起きているのか全く分からない」

一方の賛成派は「配備しなかったらどうやって国民の命を守るのか？」「ミサイルを置くからといって戦争に巻き込まれるとか、戦争を仕掛けるということではない」と声を上げていました。

防衛省は、3月中に配備する予定です。

今日午前、木村県知事は「県には何の相談もなく、今回もですが報道を通じてこういうことを知ったのは遺憾です」と述べました。