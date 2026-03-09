魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。中学、高校の同級生の芸人に過去を暴露された。

さかなクンは中学時代の自身を「孤立」と自身が描いたイラストのフリップを出して表現。「学校に行ってもみんな友だちグループがいてですね、楽しそうにしているんですけど、自分はお魚ばっかりでしたので、孤立が…」。するとインタビューのVTRで中学、高校の同級生でお笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が登場。さかなクンは「まさかの、拓君だ！」と驚きながらも大喜び。

VTRの鈴木は「スタジオのみなさんを困らせるなよ」とさかなクンにメッセージ。そして臨海学校の時のエピソードを披露した。「海の岩場のちょっと離れたところで、女の子が『ぎゃー！』って言ったんですよ」。見ると「（さかなクンが）ちょっと小高い岩の上に全身真っ黒で『やった！ やったよ！』って（捕まえたたこを持って）言っているんですよ」。

それを見て鈴木は「バケモノだ！ って思ったくらい」と話した。「バケモノが里に下りてきて、『人間、友だち…』って言ってるけど、子どもたちは『ギャー！ 怖い！』って逃げている。僕が初めて見たミー坊（さかなクン）でした」と話した。さかなクンは爆笑しながらVTRに見入った。