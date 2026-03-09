³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Î¼¡¤Ê¤ëÅê»ñÀè¤Ï¡ÖÂçºå¡×¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú·ï¿ô¤Ï3ÇÜ¤ËÁý²Ã
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï2·î27Æü¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ëÂçºåÉÜ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âçºå»Ô¡§50Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃÛÇ¯ÂÓÊÌºß¸Ë²óÅ¾Î¨¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¡ûÂçºå»Ô¾ì¤Ï¡Ö½»¤à¾ì½ê¡×¤«¤é¡Ö»ñ»º¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤Ø
Âçºå¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤¬¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀìÌç²È¤Î¼Çºê·ò°ì»á¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦Ê¡ÅèÁí¸¦¤ÎÊ¡Åè¿¿»Ê»á¤¬¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡Ö¸½¾ì¤Î¼Â´¶¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Âçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤«¤é¡¢Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹½Â¤¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÈÊ¡ÅèÁí¸¦¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤¬Åìµþ¤Ë¶á¤¤³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÛÀõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÛ¸ÅÂÓ¤ò´Þ¤àÁ´ÃÛÇ¯¥ì¥ó¥¸¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂçºå»Ô¤È¤¤¤¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¾Íè²ÁÃÍ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë¼è°ú·ï¿ô¤Ï2024Ç¯°Ê¹ß¡¢ÎãÇ¯¤ÎÌó3ÇÜ¤Ø¤ÈµÞÁý¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ÍÍ¤Î»ØÉ¸¤¬Ìó1.7ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Áý²ÃÎ¨¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÂçºå»Ô¤ÎÊý¤¬Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë³ä°Â´¶¡¢Åìµþ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿²Á³Ê¿å½à¤ÎÄã¤µ¡¢IR¤äËüÇî¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÅÔ»Ô¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸þ¾å¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
³¤³°¸þ¤±ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡§¼è°ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤È»þ´ü¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»´üÅ¾ÇäÈæÎ¨¤Î¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤ÏÃ»´üÅ¾Çä¤Î³ä¹ç¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÎà»÷¤·¤¿¹½Â¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤òÁÀ¤¦»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¹ÌÌÀÑÊª·ï¤¬²Á³Ê¾å¾º¤òÀèÆ³¤¹¤ë¹½¿Þ¤â¡¢Åìµþ¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¿·ÃÛ»Ô¾ì¤Ë¹¤¬¤ëÃ»´üÅ¾Çä¹½Â¤¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
Âçºå»Ô¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¡¢ºß¸Ë²óÅ¾Î¨¤Î¾å¾º¡¢³°¹ñ¿Í¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¡¢¿·ÃÛ¤ÎÃ»´üÅ¾Çä³èÈ¯²½¡¢¹ÌÌÀÑÂÓ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î»ØÉ¸¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå»Ô¾ì¤Ï¡Ö½»¤à¾ì½ê¡×¤«¤é¡Ö»ñ»º¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¤È¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Âçºå»Ô6¶è¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÌÌÀÑÂÓÊÌÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¿ä°Ü¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¡û2026Ç¯ËÜ³Ê²ÔÆ¯¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï
ÃæÇ·Åç¤äÇßÅÄ¼þÊÕ¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢100ÖÄ¶¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼½»¸Í¤¬ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÅê»ñ¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¤¿50ÖÌ¤Ëþ¤Î½»¸Í¤Ï¡¢²Á³ÊÄ´À°¤äÈÎÇä´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤â¡¢¼þÊÕÁê¾ì¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¶¯ÎÏ¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¹â³ÛÊª·ï¤ÎÀ®Ìó¤Ï¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÃÏ²Á´ð½à¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ËÌ¶èÆâ¤äÅÌÊâ·÷¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â²Á³ÊÇÈµÚ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿Êª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¤ÏÆâÁõ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò»Ü¤·¡¢¼Ì¿¿¡¦ÆâÍ÷»þ¤Ë´°À®±Ç¤¨¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ø»Å¾å¤²¤ë¡Ö´°À®ÅÙ¡×¤¬À®Ìó¤ÎÀ§Èó¤òÊ¬¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉÙÍµÁØ¤Ï¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë½»¤á¤ë¾õÂÖ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î©ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎËá¤¹þ¤ß¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
