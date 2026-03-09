『麻薬常用者の日記〔新版〕』巻が進むごとにタイトル文字が崩れて判読困難になっていく…【第45回 ブックデザイナーの装丁惚れ】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。
この記事の画像を見る
アレイスター・クロウリーの『麻薬常用者の日記〔新版〕』は、コクトー、ボードレール、バロウズ、ウェルシュなどの麻薬文学とならぶ好著である。旧版はギーガーの絵とマーブルを用いた硬質で妖しい雰囲気だったが、新版では縦長判型の3分冊に。麻薬常用を表現すべく、様々な要素がとことん盛り込まれ、混沌とした様相に刷新された。
現在は入手不可だが、応募特典の箱（モリスの絵に骸骨をコラージュした外装）に揃いで入ることが前提だと思われる。
巻を重ねるごとに崩れるタイトルや白インキと特色の図案。模様のある用紙から僅かに透ける表紙の題箋……。
この、端々から熱量を感じる本をみていると、ある装丁家の言葉を思い出した。曰く「装丁は、ぐわっとやって、ドンだ！」。さっぱり意味がわからず当時は随分モヤモヤしたと記憶している。あれは、装丁には繊細さと大胆さが必要だと言っていたのだろうか。それとも、細かいことはいいんだよと言っていたのだろうか。いや、どちらも違うのだろうか。言葉の真意は今もやっぱりわからない。
しかし、あらためて本書を手にとると、さっぱりわからなかった「ぐわっとやって、ドン！」という言葉が妙によく馴染んでいる。
選・文：大倉真一郎
写真：首藤幹夫
おおくら・しんいちろう●ブックデザイナー。設計事務所、デザイン事務所勤務を経て独立。文芸書から学術書まで様々な書籍を手がける。
装丁：小林 剛（UNA）
この記事の画像を見る
アレイスター・クロウリーの『麻薬常用者の日記〔新版〕』は、コクトー、ボードレール、バロウズ、ウェルシュなどの麻薬文学とならぶ好著である。旧版はギーガーの絵とマーブルを用いた硬質で妖しい雰囲気だったが、新版では縦長判型の3分冊に。麻薬常用を表現すべく、様々な要素がとことん盛り込まれ、混沌とした様相に刷新された。
現在は入手不可だが、応募特典の箱（モリスの絵に骸骨をコラージュした外装）に揃いで入ることが前提だと思われる。
巻を重ねるごとに崩れるタイトルや白インキと特色の図案。模様のある用紙から僅かに透ける表紙の題箋……。
この、端々から熱量を感じる本をみていると、ある装丁家の言葉を思い出した。曰く「装丁は、ぐわっとやって、ドンだ！」。さっぱり意味がわからず当時は随分モヤモヤしたと記憶している。あれは、装丁には繊細さと大胆さが必要だと言っていたのだろうか。それとも、細かいことはいいんだよと言っていたのだろうか。いや、どちらも違うのだろうか。言葉の真意は今もやっぱりわからない。
しかし、あらためて本書を手にとると、さっぱりわからなかった「ぐわっとやって、ドン！」という言葉が妙によく馴染んでいる。
選・文：大倉真一郎
写真：首藤幹夫
おおくら・しんいちろう●ブックデザイナー。設計事務所、デザイン事務所勤務を経て独立。文芸書から学術書まで様々な書籍を手がける。
装丁：小林 剛（UNA）