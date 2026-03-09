ガイ・リッチー監督がヘンリー・カヴィル、ジェイク・ギレンホール、エイザ・ゴンザレスと再タッグを組む新作アクション映画『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』。数年前に撮影が終了していながら、幾度となく公開が延期された本作の待望となるファーストルックを、米が公開した。

リッチーが監督・脚本を手がける『イン・ザ・グレイ』では、世界で暗躍する精鋭工作員の秘密部隊が描かれる。彼らは自動小銃や爆薬の扱いだけでなく、権力や影響力を巧みに操るプロフェッショナルだ。

物語は、冷酷な独裁者が10億ドル規模の財宝を強奪したことから動き出す。部隊はそれを奪還する任務に送り込まれるが、不可能と思われた作戦は次第に悪化。戦略や偽装、生存をかけた全面戦争へと発展していく──。

公開されたファーストルックは、海辺で髪をオールバックし、ラフなシャツ姿のカヴィルが、サングラスをかけたギレンホールを見ている場面写真。二人とも真剣な表情を浮かべており、緊張感のある空気が漂う。

もう一枚は、電話をかけているゴンザレスの背後をカヴィル＆ギレンホールが歩いているもの。詳細な状況は明らかになっていないものの、こちらも緊迫した雰囲気が印象的だ。3人が演じるキャラクターの詳細は、現時点では明かされていない。

錚々たるキャストの内、カヴィルは『コードネームU.N.C.L.E.』（2015）や『アンジェントルメン』（2024）、ギレンホールは『コヴェナント/約束の救出』（2023）、エイザ・ゴンザレスは『アンジェントルメン』でリッチーとタッグを組んだ実績がある。

そのほかキャストには、『ゴーン・ガール』（2014）のロザムンド・パイク、「ゲーム・オブ・スローンズ」のクリストファー・ヒヴュ、「メディア王 ～華麗なる一族～」のフィッシャー・スティーヴンス、『S.W.A.T. vs デビル』（2014）のジェイソン・ウォンが名を連ねる。

当初、本作はライオンズゲート配給のもと2025年1月17日に米公開される予定だったが、計画は中止に。その後ブラックベアが配給権を取得し、新たな公開日として2026年4月10日がされたが、改めて日程が2026年5月15日に変更になっている。

リッチーと豪華キャストが贈る新作アクション映画『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』は、2026年5月15日に米国公開予定。

