【CAPCOMIX あべのHoop店】 今春 オープン予定 所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階

カプコンは、同社の体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX あべのHoop店」を今春オープンする。所在地は大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30。

「CAPCOMIX あべのHoop店」では、フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」としてカプコンの人気キャラクターをテーマとしたデジタルコンテンツ遊具を展開する。この他オリジナルVRを体験できるという「VR-X」、体験型施設「DIVE! CAPCOM」、キャラクターグッズショップ「キャラカプ」などを展開する。

「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」は「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」や「モンスターハンター アーチェリー」といった遊具を備え、子供から大人まで幅広く遊べるという。「VR-X」では「鬼武者VR SHADOW TEAM」、「BIOHAZARD VALIANT RAID（バイオハザード バリアントレイド）」、「ストリートファイターVR シャドルー強化計画」を遊べる。

Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS

VR-X

DIVE! CAPCOM

キャラカプ

(C)CAPCOM