浜辺美波、肌測定結果に自信「このお仕事すごく向いている肌なんじゃ…」“ストレス対策法”も明かす
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の浜辺美波と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が3月9日、都内で開催された「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に出席。自身の肌測定結果を受け、喜びを語った。
【写真】浜辺美波の肌診断結果
「FANCL SKIN PATCH」は肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービス。Mrs. GREEN APPLEと浜辺はイメージキャラクターに就任した。
発表会では、4人の肌測定の結果をもとにトークが展開。浜辺の結果は外部刺激への対応力に優れていて、代謝も活発で生まれ変わりがスムーズな肌の持ち主ということだった。浜辺は「嬉しい〜！普段から紫外線対策とかは気にしていたんですけど、ストレス耐性が強いという印象はあまりなくて」と打ち明け「お仕事や生活をしている中でも乱れることは少ないな、と思っていて。やっぱりこうやって実際に肌が私を守ってくれてるんだと思うと、自分の肌をより一層愛おしく感じました」とかみしめた。抗ストレス力が高い肌ということで、浜辺は「このお仕事すごく向いている肌なんじゃないかなと思って。心強い肌で嬉しいです」と声を弾ませた。
普段ストレスを溜めないために心がけていることを浜辺は「やっぱり笑うことですね」と告白。「こういうイベントも、楽しみたいという気持ちが結構一番前にあるので、すごくたくさん笑わせて頂いて。ストレスが外にいっぱい出ていっている気がします」とコメントした。発表会中、何度もボケていた若井は「よかったです。僕のおかげといっても…」と反応。大森と藤澤は「違う違う」とツッコみ、「浜辺さんの優しさありきですからね」と笑った。浜辺は「両サイドからたくさん笑わせて頂いて」とさらに笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浜辺美波の肌測定結果は？
